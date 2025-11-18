Mueren dos turistas mexicanos y desaparecen 7 tras tormenta de nieve en la Patagonia Chilena

Ciudad de México.- Dos turistas mexicanos murieron y otros siete permanecen desaparecidos después de que una tormenta de nieve sorprendiera a un grupo de excursionistas mientras realizaban una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

El trágico suceso ocurrió cuando una tormenta repentina, caracterizada por nevadas intensas y vientos fuertes, azotó la zona mientras los excursionistas transitaban el circuito 'O', una ruta que rodea todo el parque y es conocida por su alta complejidad. Otras siete personas que formaban parte del grupo permanecen desaparecidas, según reportaron las autoridades.

Las tormentas de nieve en esta región pueden ser peligrosas. Créditos: Internet

De acuerdo con el Delegado Presidencial de la provincia Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz, el cuerpo del hombre fue encontrado el mismo lunes dentro del parque. La mujer, por su parte, fue rescatada, pero falleció al día siguiente, mientras era trasladada al campamento 'Los Perros'. Se reportó también la presencia de una tercera persona, que en un principio estaba desaparecida, y siete más que no han sido localizadas.

Asimismo, algunos medios mencionan que parte del grupo se encontraba cerca del sector 'Paso John Gardner', un tramo especialmente desafiante del circuito 'O'. La Corporación Nacional Forestal (CONAF), responsable del parque, canceló temporalmente el acceso al circuito 'O' para facilitar las labores de rescate.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas, nevadas persistentes y ráfagas de viento, han dificultado enormemente el desplazamiento de los equipos especializados. En un comunicado, CONAF indicó que continuará con las tareas de búsqueda apenas el clima lo permita, priorizando la seguridad de los rescatistas y víctimas. El delegado Ruiz también mencionó que ya se han coordinado con fuerzas de alta montaña de Carabineros y el Ejército para reanudar las operaciones cuando las condiciones mejoren.

¡Lamentable! Dos excursionistas mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, por las condiciones climáticas adversa, informó la delegación presidencial de Magallanes pic.twitter.com/uUDe6gduz6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2025

Por otra parte, Torres del Paine, ubicado a unos 60 km de Puerto Natales, en la Región de Magallanes (Patagonia chilena), es uno de los parques más emblemáticos del país. Sus paisajes incluyen glaciares, lagos turquesa, témpanos azules y montañas rocosas que han atraído a turistas de todo el mundo. Además, Torres del Paine ha sido reconocido por la revista National Geographic como uno de los lugares más impresionantes del planeta, y fue considerado la "octava maravilla del mundo" en una votación internacional en 2013.

En zonas montañosas como Torres del Paine, los cambios climáticos pueden ser violentos: Temperaturas bajas, visibilidad reducida, ráfagas de viento y nieve son comunes incluso en temporada veraniega. Estas condiciones complejas incrementan el riesgo para senderistas, especialmente en rutas exigentes como el circuito 'O' o pasos como John Gardner, donde la geografía ya es escarpada y remota.

La tragedia en Torres del Paine pone de relieve la vulnerabilidad de los excursionistas frente a condiciones climatológicas extremas, incluso en destinos mundialmente reconocidos. Este accidente podría motivar una revisión de protocolos de seguridad, fortalecimiento de los equipos de rescate y advertencias más rigurosas para quienes se adentran en rutas de alta montaña.

Zonas montañosas

Fuente: Tribuna del Yaqui