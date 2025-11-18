Sheinbaum responde a Trump; descarta apoyo militar de EU en México: "No lo vamos a permitir"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 18 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana habló sobre el tema polémico: Reiteró que, pese a las recientes declaraciones su homólogo estadounidense, Donald Trump, México no solicitará la intervención del Gobierno de Estados Unidos (EU) para combatir al narcotráfico.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano subrayó que la estrategia de seguridad del país se mantendrá bajo control exclusivo de las autoridades mexicanas, pese a recientes declaraciones de Washington D.C. que reavivaron el debate.

uD83DuDDE3? “No aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”: la presidenta Claudia #Sheinbaum uD83CuDDF2uD83CuDDFD reiteró su postura ante las declaraciones de #Trump uD83CuDDFAuD83CuDDF8 sobre intervenir en nuestro país para combatir grupos delictivos. uD83DuDC40 pic.twitter.com/3XsaEQa3Nu — POSTA CDMX (@POSTACDMX) November 18, 2025

En la previa, el presidente de EU, Donald Trump, expresó su inconformidad con los resultados de México en materia de seguridad. En una intervención pública, sugirió que no descartaría una acción directa contra grupos criminales en territorio mexicano. Minutos después, su secretario de Estado, Marco Rubio, puntualizó que cualquier acción de esa naturaleza solo podría ocurrir si el Gobierno de México la solicitara, algo que Sheinbaum aseguró que no sucederá.

Sheinbaum responde a Trump

Durante la conferencia, la presidenta explicó que existe un comunicado oficial del Gobierno estadounidense en el que se aclara que cualquier intervención requeriría la solicitud expresa de México. Sin embargo, enfatizó que su administración mantiene una línea clara: no permitir la participación de fuerzas extranjeras dentro del país.

Sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir, y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero", dijo la mandataria mexicana.

Sheinbaum recalcó que la relación con EU se sostiene bajo esquemas de colaboración e intercambio de información, pero con límites claramente establecidos. Señaló que México está abierto a recibir datos que puedan fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales, pero dejó claro que las operaciones se ejecutan exclusivamente por instituciones nacionales.

Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'