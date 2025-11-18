Tragedia en Argentina: Niño cae ocho pisos por el hueco de un ascensor; investigan posible falla

Buenos Aires, Argentina.- Este martes 18 de noviembre de 2025, pasado el mediodía, un incidente ha conmocionado a la sociedad, pues perdió la vida un pequeño de tan solo un año y cuatro meses tras caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió en el edificio donde vivía el menor, ubicado en el barrio de Flores, entre las calles Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.

Aparentemente, la terrible tragedia habría sido ocasionada por una falla en la puerta del elevador; sin embargo, debido a que las investigaciones apenas iniciaron, todavía no se puede asegurar nada. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance. Aunque paramédicos acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital, falleció al poco tiempo.

En otro asunto completamente distinto, hace unos días, en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, una fuerte explosión dejó como saldo aproximadamente 15 heridos. Según medios locales, el siniestro se originó en el interior de una fábrica química ubicada dentro de un parque industrial en Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, Argentina.

El bebé murió en el hospital

De hecho, el impacto fue tal que varios videos se hicieron virales en redes sociales. Asimismo, es necesario destacar que se presume que algunos vecinos de la zona también resultaron afectados, pues sus viviendas sufrieron daños materiales. Por fortuna, no se registraron pérdidas humanas. En caso de que surja más información sobre estos hechos, lo daremos a conocer en TRIBUNA.

Otro incendio

El pasado jueves se incendió un hotel familiar de cuatro pisos ubicado en la avenida Avellaneda 371, entre Campichuelo y Doctor Eleodoro Lobos, en el barrio porteño de Caballito. En este lugar murió un hombre de aproximadamente 30 años que no resistió las heridas. En cuanto a los sobrevivientes, fueron cinco, quienes recibieron atención de paramédicos y no requirieron ser trasladados a un nosocomio.



