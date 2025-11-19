De atleta a narco: EU busca a Ryan Wedding por vínculos con el Cártel de Sinaloa y otros crímenes

Washington, Estados Unidos.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025, Estados Unidos (EU) lanzó una nueva ofensiva judicial para capturar al exatleta olímpico Ryan Wedding, quien es acusado de encabezar una organización de narcotráfico con presencia continental y de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa, grupo criminal de México.

Durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles, la fiscal estadounidense, Pam Bondi, informó que el exdeportista es considerado uno de los principales distribuidores de cocaína en Canadá y pieza clave en una red que transporta toneladas de droga por territorio mexicano.

Asimismo, la funcionaria de la administración de Donald Trump aseguró que Wedding mantiene una colaboración estrecha con la organización criminal de origen sinaloense, lo que ha permitido el ingreso masivo de cocaína procedente de Colombia hacia EU y Canadá. Según la fiscal, la estructura delictiva del exatleta tiene capacidad para mover cerca de 60 toneladas métricas de droga al año mediante camiones que cruzan por México hasta llegar a Los Ángeles.

De atleta a narcotraficante.



La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, anunció que se busca al exdeportista canadiense Ryan James Wedding por delitos contra la salud y tráfico de drogas. Este hombre estaría escondido en México.pic.twitter.com/LLjQzj7aQC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 19, 2025

Avances de la investigación: decomisos, acusados y dinero incautado

La Fiscalía estadounidense reportó que, como parte de la investigación en curso, ya se han presentado cargos contra más de 35 personas relacionadas con la red. De igual forma, las autoridades han asegurado 200 kilos de droga, varias armas de fuego y una importante cantidad de recursos utilizados para financiar las actividades criminales.

Entre los bienes decomisados se encuentran 32 millones de dólares en criptomonedas y más de 13 millones de dólares en activos físicos, lo que revela la magnitud económica de la organización que presuntamente dirigía Wedding.

Wedding también es acusado de asesinar a un testigo federal

Bondi recordó que Wedding enfrenta además un fuerte señalamiento por el asesinato de un testigo federal, ocurrido en 2024 en un restaurante de Medellín, Colombia. La víctima fue atacada antes de poder declarar contra el exatleta, lo que derivó en nuevas acusaciones por homicidio, manipulación e intimidación de testigos y otros delitos de alto impacto.

Hoy presentamos una nueva acusación con cargos adicionales por lavado de dinero, tráfico de drogas, intimidación y asesinato”, confirmó la fiscal, quien también detalló que otras personas habrían colaborado en la muerte del testigo.

FBI intensifica búsqueda de exatleta ligado a red del Cártel de Sinaloa. Foto: Facebook

Quién es Ryan Wedding, el exsnowboarder convertido en fugitivo

Wedding, de 43 años y originario de Thunder Bay, Canadá, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake 2002, donde compitió en la prueba de Slalom Gigante. Conocido también por alias como 'El Jefe', 'Giant', 'Public Enemy' y 'James Conrad King', fue incluido en marzo pasado en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

De acuerdo con Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Wedding habría pasado de las competencias internacionales de snowboard a liderar una red criminal con conexiones en México, Colombia, Canadá y diversas ciudades de EU. Ahora, el Departamento de Estado de EU ofrece hasta 10 millones de dólares a quien proporcione información que permita detenerlo.

