EU habría rechazado propuesta de Maduro para dimitir en dos años, según NYT

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca habría descartado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para dejar el poder tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente estadounidense Donald Trump, según reveló una investigación publicada por el New York Times. Las conversaciones, que no habían sido reconocidas públicamente, buscaban explorar posibles salidas a la crisis política y humanitaria en Venezuela.

De acuerdo con el reportaje, Trump dio 'su visto bueno' a planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo operaciones destinadas a 'preparar un campo de batalla para acciones futuras'. En ese contexto, habrían sido restablecidos canales de comunicación informales con Maduro, quien supuestamente transmitió una propuesta de transición de dos a tres años que culminaría en su renuncia. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato aseguraron que la Casa Blanca consideró inaceptable cualquier salida que implicara prolongar la permanencia del mandatario venezolano.

Washington rechazó propuesta de transición de Maduro

Las fuentes consultadas por el diario estadounidense señalaron que, durante las conversaciones, Maduro habría expresado disposición a ofrecer a compañías energéticas de Estados Unidos y acceso a parte de la riqueza petrolera venezolana como parte de un eventual acuerdo.

Mientras estas negociaciones extraoficiales se desarrollaban, Trump mantuvo reuniones la semana pasada con altos mandos del Pentágono, en las que se discutieron opciones para la continuidad de acciones en la campaña militar que el Comando Sur lidera desde agosto en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Según el New York Times, aunque aún no está claro el rumbo que tomará Washington, es posible que las operaciones se mantengan en el terreno encubierto, privilegiando estrategias psicológicas, de desgaste o cibernéticas, en lugar de un combate directo.

El artículo añade que funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocen que la CIA ha ubicado instalaciones vinculadas al narcotráfico dentro de Venezuela que podrían ser atacadas si así lo ordena el presidente. La semana pasada, Trump admitió públicamente (durante un intercambio con reporteros en el avión presidencial) que estaría dispuesto a dialogar con Maduro. También afirmó haber tomado ya una decisión respecto a Venezuela, aunque evitó ofrecer detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui.