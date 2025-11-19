Google lanza Gemini 3: Su modelo de IA más avanzado; conoce TODAS las novedades

Estados Unidos.- Google presentó este 18 de noviembre la nueva versión de su modelo de Inteligencia Artificial (IA), Gemini 3, una herramienta que la compañía describe como su sistema "más inteligente" hasta la fecha y "el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal". El anuncio posiciona a la tecnológica en una competencia directa con OpenAI, que recientemente lanzó GPT-5.

Koray Kavukcuoglu, jefe de Inteligencia Artificial de Google, explicó que Gemini 3 puede procesar texto, imágenes, audio y video de manera simultánea y actuar como un "agente" digital capaz de crear aplicaciones bajo demanda. La empresa recalca que el modelo representa un salto significativo en su capacidad para integrar diferentes tipos de información en tiempo real.

Modelo de IA más avanzado y multimodal

Desde hoy, el sistema estará disponible en Estados Unidos tanto para usuarios como para desarrolladores a través de la aplicación Gemini. Según Google, la plataforma ya suma 650 millones de usuarios mensuales, mientras que más de dos mil millones acceden a la herramienta por defecto mediante el buscador de la compañía. Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, afirmó que Gemini 3 está diseñado para "captar profundidad y matices", y destacó que la IA ha evolucionado en dos años "de leer texto e imágenes a leer el ambiente".

Como parte del lanzamiento, Google habilitó acceso inmediato a Gemini 3 Pro, su versión insignia, mientras que Gemini 3 Deep Think llegará próximamente para los suscriptores del plan Google AI Ultra. El modelo también se integrará en AI Mode, AI Studio, Vertex AI y en la nueva plataforma de desarrollo agéntico Google Antigravity.

La empresa anunció que Gemini 3 impulsará experiencias interactivas para facilitar el aprendizaje en cualquier disciplina y que todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos recibirán un año gratuito de Google AI Pro. Además, aseguró que las capacidades de codificación mejoradas de Gemini 3 Pro permitirán generar visualizaciones más avanzadas y herramientas más precisas para desarrolladores y creadores.

Con este movimiento, Google busca reforzar su liderazgo en la carrera global por el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial más potentes, versátiles y capaces de operar como agentes autónomos en múltiples entornos.

