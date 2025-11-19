Última Hora: Trump firma proyecto para ordenar divulgar todos los archivos de Jeffrey Epstein

Washington, Estados Unidos.- Esta noche de miércoles 19 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el proyecto de ley que obliga a la administración a divulgar los archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein. Esto se da en un clima de presión política donde había bastante resistencia en un principio, ya que el mandatario afirmó que los demócratas han usado el tema Epstein para afectar a su partido y distraerlos de sus victorias.

La firma se dio a conocer a través de un posteo en su red social Truth Social en donde anunció que firmó la Epstein Files Transparency Act (H.R. 4405), una legislación bipartidista que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar en un plazo de 30 días todos los documentos no clasificados relacionados con la investigación y procesamiento del delincuente sexual convicto

Jeffrey Epstein

"Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No por los demócratas!), era un demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estaba profundamente asociado con muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton (quien viajó en su avión 26 veces), Larry Summers […]. Quizá la verdad sobre estos demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein pronto se revele, porque ¡ACABO DE FIRMAR EL PROYECTO DE LEY PARA LIBERAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!".

Cabe recordar que la Epstein Files Transparency Act (H.R. 4405), introducida por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 18 de noviembre con 427 votos a favor y 1 en contra (el republicano Clay Higgins de Luisiana).

Esta firma la realizó sin ceremonia pública, y la anunció horas después en redes sociales. La ley entra en vigor inmediatamente y obliga a la fiscal general Pam Bondi a publicar en formato buscable y descargable todos los registros no clasificados del DOJ relacionados con:

Investigaciones sobre Epstein y Ghislaine Maxwell (condenada en 2022 a 20 años).

Registros de vuelos del 'Lolita Express'.

Nombres de individuos, entidades y funcionarios mencionados.

Acuerdos de inmunidad, comunicaciones internas, documentación de detención y muerte, y detalles sobre eliminación de archivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México