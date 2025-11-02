Hombres irrumpen en TREN de Londres y atacan a pasajeros; autoridades confirman 10 víctimas

Londres, Inglaterra.-La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, Londres vivió un trágico y violento incidente: Al interior de un tren que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King’s Cross, dos masculino británicos, de 32 y 35 años, atacaron con cuchillos a varios pasajeros. Este violento hecho ocurrido en Europa dejó un saldo de diez personas heridas, de las cuales dos permanecen en estado crítico.

Si bien las autoridades continúan con las investigaciones de este hecho, desde el inicio ya descartaron un móvil ideológico. Asimismo, confirmaron que no se trata de un acto terrorista. Una de las hipótesis que sigue vigente se relaciona con la fecha, ya que el 31 de octubre se celebró la noche de Halloween, sin embargo, no se ha especificado si los atacantes vestían algún disfraz o similar.

De acuerdo con la Policía de Transportes, el superintendente John Loveless informó que ambos agresores son ciudadanos nacidos en el Reino Unido. La declaración de la autoridad fue relevante en un contexto donde crece la discusión sobre seguridad y migración tras incidentes recientes, como el ataque perpetrado por un refugiado afgano a principios de semana en el oeste de Londres. No obstante, en este caso, la motivación del ataque aún no ha sido determinada y se mantiene bajo investigación.

Se detalló que el ataque ocurrió en un tren con alta afluencia de pasajeros durante la noche del sábado, un momento en que los vagones se encontraban llenos. La policía señaló que el hecho de que los agresores actuaran en conjunto y atacaran a múltiples personas sugiere un grado de coordinación, lo que descarta parcialmente la hipótesis de un ataque aislado o de un perpetrador perturbado.

A la fecha de publicación de esta nota, ambos detenidos no han revelado los motivos que los llevaron a cometer esta acción violenta, pese a haber estado bajo custodia por más de doce horas. En tanto, la Policía de Transportes ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para aportar cualquier información que pueda esclarecer el incidente, indicando dos líneas telefónicas de contacto para recibir reportes, incluso aquellos que puedan parecer detalles menores. Cualquier novedad del caso será reporta por TRIBUNA.

