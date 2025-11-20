Caso Jeffrey Epstein: ¿Cuándo y qué documentos del archivo se publicarán tras firma de Trump?

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos relacionados con la investigación del financiero Jeffrey Epstein. La firma se realizó el miércoles por la noche, sin presencia de cámaras, y se informó posteriormente a través de un comunicado en redes.

La ley establece un plazo máximo de 30 días para que el Departamento de Justicia ponga a disposición del público todos los materiales no clasificados vinculados a Epstein y a su colaboradora Ghislaine Maxwell. Esto incluye documentos, correos electrónicos, registros financieros, fotos, vídeos y otros archivos recopilados principalmente por el FBI desde la reapertura del caso en 2018.

Luz verde a la publicación de los archivos Epstein

Aunque este año el Congreso ya difundió una parte del material, aún quedan aproximadamente 300 gigabytes de información sin publicar. La ley permite, sin embargo, retener o censurar elementos que formen parte de investigaciones en curso, contengan datos sensibles sobre víctimas o incluyan material ilegal, como contenido de abuso sexual infantil.

Trump ordena divulgar los archivos Epstein

¿Qué contienen los archivos Epstein?

Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de una menor y esperaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual cuando murió en una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019. Su red de contactos (que incluía políticos, empresarios y figuras públicas) ha generado interés en torno al contenido de los archivos aún no divulgados.

Hasta ahora, los documentos publicados no han señalado delitos por parte de Trump, aunque sí exhiben una relación cercana entre él y Epstein hasta 2004. Lo que pueda surgir de los archivos restantes sigue siendo incierto y dependerá de la revisión que realice el Departamento de Justicia en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui.