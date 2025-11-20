Donald Trump considera adoptar "medidas adicionales" contra cárteles de la droga en México

Washington, Estados Unidos.- Este jueves 20 de noviembre de 2025 se anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando la posibilidad de tomar "medidas adicionales" contra los cárteles del narcotráfico en México. Sin embargo, el mandatario reconoció el trabajo por parte de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que considera que se están teniendo avances históricos en la lucha contra el tráfico de drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no compartió mayores detalles sobre qué acciones planea tomar Trump, pero insistió en que el equipo de Seguridad Nacional del presidente "analiza de forma constante nuevas medidas" en su combate contra los cárteles de la droga. Estas declaraciones llegan luego de que, el pasado lunes 17 de noviembre, el jefe del Ejecutivo expresara su intención de un ataque contra grupos criminales en territorio mexicano.

Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los carteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico… Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto", dijo la vocera de la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

Las palabras retumbaron en el Gobierno de México, por lo que la presidenta Sheinbaum se opuso de nueva cuenta a cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense en suelo nacional. La polémica ocurre en medio del operativo Lanza del Sur que la administración de Trump realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, destruyendo alrededor de una veintena de lanchas en aguas del Caribe, presuntamente por transportar droga.

Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero", apuntó Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera del pasado martes 18 de noviembre

A la intención de una posible intervención de Trump en territorio mexicano y las declaraciones por parte de Karoline Leavitt, se unen las palabras que expresó Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca, el pasado miércoles 19 de noviembre, "cuando señaló que “todo el límite físico de nuestra frontera sureña del lado mexicano está controlada por estas organizaciones narcoterroristas".

