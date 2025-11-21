Bolsonaro pide cumplir condena por golpismo en prisión domiciliaria por motivos de salud

Washington, Estados Unidos.- La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este viernes 21 de noviembre de 2025 a la Corte Suprema que la condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo sea cumplida en régimen de arresto domiciliario, alegando razones de salud.

La petición fue presentada al magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso en el que el exmandatario fue declarado culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022 tras su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años, ya se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el 4 de agosto, luego de que la justicia determinara que incumplió medidas cautelares relacionadas con la investigación. Aunque la Primera Sala del Supremo rechazó los primeros recursos de apelación, Moraes aún no ha ordenado la ejecución definitiva de la sentencia, una decisión que se espera tome en las próximas semanas.

Defensa de Bolsonaro solicita prisión domiciliaria por salud

Los abogados del exmandatario se adelantaron y solicitaron la 'concesión de una prisión domiciliaria humanitaria', que se cumpliría íntegramente en su casa, con tobillera electrónica y bajo las restricciones adicionales que la justicia considere necesarias. La defensa argumenta que se trata de un caso 'excepcional' debido a los problemas de salud que Bolsonaro arrastra desde hace años.

¿Qué tiene?

Según su familia, el exjefe de Estado sufre crisis constantes de hipo, mareos y vómitos, síntomas que sus allegados relacionan con la puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018 y las múltiples cirugías posteriores. La madrugada del viernes, su hijo Carlos Bolsonaro afirmó en redes sociales que su padre 'vomita constantemente' y que incluso presenta hipo mientras duerme, lo que (dijo) podría provocar un episodio de reflujo capaz de convertirse en un riesgo "fatal".

Además, en fechas recientes a Bolsonaro se le retiraron ocho lesiones cutáneas, de las cuales dos dieron positivas para un tipo de cáncer en fase precoz, razón por la que deberá someterse a controles médicos regulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui