Jair Bolsonaro es arrestado en Brasil por riesgo de fuga y alteración del orden público

Río de Janeiro, Brasil.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido este sábado 22 de noviembre de 2025 en su residencia, donde cumplía prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pues el Supremo Tribunal Federal (STF) considera que existe riesgo de fuga. Por lo tanto, esta mañana, a primera hora, fue arrestado por agentes y ahora se encuentra en la sede de la Policía Federal de Brasilia.

De acuerdo con medios locales, el principal motivo de esta decisión fue que su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, convocó una vigilia para la noche de este día frente al domicilio de Bolsonaro. El funcionario aseguró que el objetivo era rezar por la salud del exmandatario; sin embargo, también publicó un peculiar mensaje en sus redes sociales: "¿Van a luchar por su país o simplemente verán todo en su teléfono desde el sofá de casa?"

Es necesario destacar que a Jair se le declaró culpable de encabezar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por su parte, como te informamos en TRIBUNA, los representantes legales del hombre de 70 años consideran que, por su delicada condición física, lo mejor es que cumpla su condena de 27 años y 3 meses de prisión en su hogar, bajo todas las medidas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se menciona que Jair Bolsonaro permanecerá durante algún tiempo recluido en una sala especial de aproximadamente 12 metros cuadrados, la cual incluye una cama individual, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y hasta un refrigerador. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas.

"Nuestra patria no seguirá en manos de ladrones, delincuentes y dictadores. Y, con su fuerza, la fuerza del pueblo, vamos a reaccionar y rescatar a Brasil de este cautiverio en el que se encuentra hoy", aseveró Flávio. Precisamente, según la policía, a las 00:08 (hora local) se detectó actividad irregular en la tobillera electrónica, por lo que se cree que quería utilizar la manifestación como pretexto para huir.

