Sheinbaum y Xiomara Castro se reunirán este martes en Palacio Nacional: Esto abordarán

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 24 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana confirmó que el día de mañana, martes 25, sostendrá un encuentro de alto nivel con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

En la previa, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que la mandataria de Centroamérica llegó a la República Mexicana el día de ayer, domingo 23 de noviembre, por la tarde para realizar una visita oficial; la recibió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

#Nacional | Sheinbaum recibirá a la presidenta de la República de Honduras Xiomara Castro en Palacio Nacional uD83EuDD1D pic.twitter.com/lxU4xmI59K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Según lo expresado por Sheinbaum Pardo, la reunión que sostendrá con su homóloga latinoamericana busca fortalecer la cooperación política, económica y social entre ambos países, además de impulsar acuerdos regionales que impacten directamente en Centroamérica y México. Apuntó que el Gobierno Federal prevé una jornada protocolaria seguida de mesas privadas de trabajo enfocadas en temas bilaterales prioritarios, según adelantó la propia presidenta durante su conferencia matutina.

¿Qué abordarán Sheinbaum y Xiomara Castro en el encuentro oficial?

Durante su mensaje, la presidenta de México señaló que Xiomara Castro es su "amiga", y que la visita será un espacio para "consolidar la hermandad" con Honduras y avanzar en una agenda conjunta que incluye:

Mecanismos de cooperación regional

Estrategias de desarrollo para Centroamérica

Temas de seguridad y movilidad humana

Proyectos económicos compartidos

La mandataria mexicana precisó que tras la recepción oficial y el homenaje a los himnos nacionales, ambos gobiernos sostendrán una serie de reuniones privadas en Palacio Nacional.

Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (@XiomaraCastroZ), quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio… pic.twitter.com/WmczpiW3Me — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 23, 2025

Así fue la llegada de Xiomara Castro a México

Este domingo, la SRE informó que la presidenta hondureña aterrizó en la Base Aérea Militar 19, donde fue recibida con honores por el canciller Juan Ramón de la Fuente. También acudieron Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe; y Sonia Leticia Cruz Lozano, embajadora de Honduras en México.

De acuerdo con la SRE, esta visita reafirma la "relación fraternal" entre ambas naciones y abre la puerta a nuevos acuerdos enfocados en el desarrollo regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'