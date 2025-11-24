Venezuela rechaza designación del 'Cártel de los Soles' como organización terrorista

Caracas, Venezuela.- El gobierno de Venezuela rechazó de manera categórica la designación, hecha efectiva este lunes por Estados Unidos, del denominado 'Cártel de los Soles' como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Caracas calificó la medida como 'una ridícula patraña' impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el supuesto fin de 'justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela'.

En un comunicado difundido por la Cancillería venezolana, el gobierno aseguró que esta nueva acción de Washington 'seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar'.

EU designa al 'Cártel de los Soles', como organización terrorista

Inclusión

La lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, elaborada por el Departamento de Estado y que incluye a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones narcotraficantes de México y Colombia, otorga al gobierno de Donald Trump facultades para sancionar, congelar activos y procesar judicialmente a quienes colaboren con los grupos señalados.

El Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa", aseguró el Departamento de Estado.

El Departamento del Tesoro también oficializó la designación, alegando su presunto papel en la importación de drogas ilegales al país, según reportes de agencias internacionales.

Acusación

El gobierno venezolano insistió en que la existencia del supuesto 'cártel', supuestamente integrado por militares y dirigido por el presidente Nicolás Maduro, nunca ha sido demostrada. Consideró que la narrativa proviene de 'años de repeticiones en medios y agencias estadounidenses', y acusó particularmente a Marco Rubio de promover esta versión como parte de su 'objetivo histórico' de buscar la salida de Maduro del poder.

Caracas cuestiona lista terrorista de Estados Unidos

La cancillería instó a Washington a 'rectificar esta errática política de agresiones y amenazas', al afirmar que afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región del Caribe, además de 'no contribuir en nada a un verdadero combate contra el tráfico ilícito de drogas'.

El gobierno venezolano también señaló que el rechazo a una posible escalada militar por parte de Estados Unidos ha crecido dentro del propio país norteamericano. Citó como referencia una encuesta de CBS News que indica que el 70 por ciento de los estadounidenses se oponen a una acción militar contra Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui