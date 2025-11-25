OFICIAL: Estados Unidos cobrará retención de cientos de dólares a mexicanos que busquen entrar de esta forma

Ciudad de México.- Desde el primer día de octubre de 2025, viajar a Estados Unidos se convirtió en una experiencia considerablemente más costosa para millones de viajeros internacionales. Una nueva política implementada por la administración Donald Trump establece un cargo extra que afecta directamente a los ciudadanos mexicanos y de otras decenas de países que necesitan visa americana para cruzar la frontera estadounidense.

Esta medida, integrada dentro de un paquete legislativo de política migratoria más amplio, representa uno de los cambios más impactantes en las regulaciones de ingreso a territorio estadounidense en años recientes. La denominada 'Tarifa de Integridad de Visa' 'visa integrity fee' impone un costo extra de 250 dólares a todos los solicitantes de visas de no inmigrante.

Nueva tarifa de 250 dólares

Este monto se suma a los 185 dólares que ya costaba el trámite regular, elevando el precio total a 435 dólares por persona. El impacto es especialmente significativo para familias completas que planean viajar juntas, ya que cada miembro debe pagar individualmente esta tarifa, multiplicando exponencialmente los gastos de un viaje que antes era más accesible.

Esta nueva tarifa aplica específicamente a turistas, viajeros de negocios, trabajadores temporales, estudiantes y pacientes de turismo médico procedentes de países que requieren visa para ingresar a Estados Unidos, incluido México. Sin embargo, existe una importante distinción: Los visitantes canadienses y aquellos provenientes de las aproximadamente 40 naciones que forman parte del Programa de Exención de Visas no enfrentarán este cargo adicional.

El gobierno de Trump ahora introducirá el pago obligatorio de cien mil dólares como requisito para obtener la visa para profesionales cualificados H-1B.https://t.co/tlQKhY6Z3V pic.twitter.com/0uGxgU60Vb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 19, 2025

La industria turística estadounidense manifestó serias inquietudes sobre las consecuencias económicas de esta medida. Aunque algunos líderes del sector respaldaban los objetivos migratorios más amplios del proyecto de ley, consideran que esta tarifa representa un obstáculo innecesario que podría desincentivar el turismo internacional.

La preocupación alcanza niveles críticos pensando en eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol 2026, que Estados Unidos coorganizará junto con México y Canadá. Los aficionados extranjeros que planean asistir al torneo ahora enfrentan costos significativamente mayores, lo que podría afectar la asistencia y el ambiente del evento deportivo más importante del mundo.

Las estadísticas del Departamento de Estado revelan la magnitud del impacto: Aproximadamente 11 millones de personas obtuvieron visas de no inmigrante durante 2024. Todos estos visitantes, provenientes principalmente de México, India, Brasil, China y otras economías emergentes, ahora deben asumir este costo no previsto.

Fuente: Tribuna del Yaqui