Presentan el papamóvil de Francisco convertido en clínica móvil para niños de Gaza

Belén, Cisjordania.- El papamóvil que utilizó el Papa Francisco durante su visita a Belén en 2014 fue presentado el día de hoy para servir como clínica itinerante y atender a los niños de Gaza. El vehículo, que aún conserva su diseño, fue rebautizado como el 'Vehículo de la Esperanza', cumpliendo así con los deseos del fallecido pontífice argentino.

La presentación tuvo lugar cerca de la Basílica de la Natividad y la plaza del Pesebre, en medio de los preparativos navideños en la ciudad palestina, actualmente bajo reocupación israelí.

El Vehículo de la Esperanza está listo para su nueva misión", declaró en conferencia de prensa el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, quien bendijo el antiguo papamóvil antes de su puesta en marcha. "Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero".

Arborelius destacó además el significado simbólico del proyecto:

Este vehículo es un testimonio: el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es solo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza".

Ahora equipado con un equipo médico completo, el papamóvil adaptado podrá ofrecer exámenes, diagnósticos y tratamientos básicos, entre ellos vacunación, suturas y pruebas para detectar infecciones. La unidad está diseñada para realizar hasta 200 consultas diarias, y los pequeños pacientes serán atendidos sentados en la misma silla desde donde el pontífice saludó a los fieles hace una década.

Fuente: Tribuna del Yaqui