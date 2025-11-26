Día de Acción de Gracias: Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle e insulta a políticos adversarios

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con la tradición de Acción de Gracias al indultar a dos pavos, Gobble y Waddle, nacidos en Carolina del Norte y de 24 y 23 kilos. En la ceremonia realizada en la Rosaleda de la Casa Blanca, que Trump ordenó pavimentar, el mandatario bromeó mientras anunciaba el perdón, incluso improvisando ante la ausencia de Waddle.

Bromeó sobre enviar a los pavos a una notoria prisión en El Salvador donde Estados Unidos ha enviado a migrantes deportados. Dijo que las aves deberían llamarse 'Chuck' y' Nancy', en honor a los destacados demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero "nunca perdonaría a esas personas".

Trump afirmó que los indultos a pavos del año pasado, emitidos por el presidente Joe Biden, eran inválidos porque usó un autógrafo automático. "¿Dónde está Hunter?", dijo, sugiriendo que el hijo de su predecesor podría enfrentar nuevamente problemas legales. Y todo eso antes de que Trump mencionara al gobernador de Illinois J.B. Pritzker, un demócrata que ha resistido los planes de la Casa Blanca para desplegar la Guardia Nacional en Chicago.

Trump dijo que tenía un chiste preparado sobre Pritzker, pero "me niego a hablar sobre el hecho de que es un gordo asqueroso. No lo menciono". Hubo algunas risas entre la audiencia, que estaba sentada bajo cielos nublados y una llovizna intermitente en el patio del Jardín de Rosas.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | #URGENTE Trump indultó oficialmente al pavo Gobble en el Día de Acción de Gracias: “Gobble, solo quiero decirte algo muy importante… ¡Quedás indultado incondicionalmente!”. pic.twitter.com/XxR7LNi4dw — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) November 25, 2025

Trump finalmente se ocupó del asunto en cuestión, que era indultar a los pavos Gobble y Waddle. Ambos se salvaron de la mesa de la cena, pero solo uno fue el centro de atención. "Gobble, solo quiero decirte esto, muy importante: Por la presente te otorgo un indulto incondicional", declaró Trump. La pasó la mano sobre las plumas, diciendo: "¿Quién querría dañar a este hermoso pájaro?", señaló.

Waddle había sido visto anteriormente en la sala de prensa de la Casa Blanca. "Waddle, ¿quieres hacer un sonido?", preguntó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El pavo cumplió. "¡Muy bien, ateniéndose a su mensaje!", dijo Leavitt. Trump utilizó parte de sus comentarios ceremoniales para insistir en que el precio de las comidas de Acción de Gracias estaba bajando bajo su liderazgo, lo cual no es cierto. Algunas investigaciones indican que las cenas festivas podrían costar más este año, un recordatorio de la frustración persistente con la inflación.

VIDEO | Gobble ("engullir", en inglés) y Waddle ("pavonearse") son la pareja de pavos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultará cumpliendo con esta tradición de Acción de Gracias. pic.twitter.com/Mssrl6hfHj — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 25, 2025

Los pavos fueron seleccionados por la Federación Nacional del Pavo y alojados en un hotel de lujo antes de su presentación. Tras recibir el indulto presidencial, vivirán bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. La tradición moderna del perdón a pavos comenzó formalmente en 1989 con George H. W. Bush y se mantiene como uno de los rituales más pintorescos de la Casa Blanca en el marco de Acción de Gracias, época en la que se sacrifican alrededor de 46 millones de pavos en Estados Unidos.

