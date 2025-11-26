Expresidente de Perú, Martín Vizcarra, es condenado a 14 años de prisión por "corrupción"

Ciudad de México.- Un tribunal de Perú ha condenado este miércoles a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) al haber sido declarado culpable de cohecho pasivo propio en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El juzgado ha considerado que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechándose de su cargo, por lo que ha condenado a seis años de pena privativa de la libertad por 'Lomas de Ilo', y ocho años por 'Hospital de Moquegua'. Además, ha decidido inhabilitarle durante nueve años y deberá pagar una multa de 94 mil 900 soles (alrededor de 24 mil 300 euros).

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha explicado durante la lectura de la sentencia que "se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal" de Vizcarra "en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal".

Vizcarra ha asegurado que este fallo "no es justicia, es venganza". "Me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", ha expresado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

uD83DuDD34 #ÚLTIMO | Poder Judicial dicta 14 años de cárcel contra el expresidente Martín Vizcarra. Estamos en vivo aquí uD83DuDD34 https://t.co/oTrWfwEtYC pic.twitter.com/RGXnq3vFt7 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 26, 2025

La justicia peruana también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años. Decenas de seguidores con carteles y fotografías de Vizcarra se congregaron frente a la sede del tribunal en el centro de Lima, en respaldo al expresidente. "Es inocente, las pruebas no son contundentes, creemos en nuestro líder", dijo a la AFP Yovana Flores, de 48 años.

Otro simpatizante de Vizcarra, Roger Goicochea, dijo que la sentencia "es injusta porque lo quieren perjudicar para que no participe en las elecciones" de abril de 2026. Hace cuatro años, el congreso peruano, dominado por adversarios de derecha de Vizcarra, lo inhabilitó para postular a cargos públicos hasta 2035, por considerar que no respetó la Constitución durante su mandato.

uD83DuDD34 Gran número de simpatizantes y militantes del partido de Martín #Vizcarra se reúnen en los exteriores del Poder Judicial donde se leerá la sentencia del juicio oral por los casos ‘Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. pic.twitter.com/UAp2WZH1c6 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 26, 2025

Vizcarra, vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. En 2019 disolvió el congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado parlamento lo destituyó en noviembre de 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos. En ese contexto y en medio de los embates de la pandemia de covid, Perú tuvo tres presidentes en un lapso de cinco días.

Vizcarra gobernó con niveles récord de popularidad, obtuvo la mayor votación nacional como candidato al Congreso para el período 2021-2026, pero no pudo ocupar su escaño por estar inhabilitado. Este mes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la autoridad electoral peruana, rechazó la inscripción de Vizcarra para postular en las elecciones de abril 2026 como candidato de su partido Perú Primero.

