FUERTE VIDEO: Devastador INCENDIO en Hong Kong deja más de una decena de muertos

Hong Kong, China.- La nación China está de luto este miércoles 26 de noviembre. Un devastador incendio en un conjunto residencial de ocho torres en Hong Kong ha dejado un saldo preliminar de al menos 13 personas fallecidas y 15 heridos este día, en un hecho que ha conmocionado a una de las zonas más densamente pobladas del territorio. Personal de Servicios de Emergencia continúan laborando para ubicar a posibles sobrevivientes.

Incendio en Hong Kong: Se extendió rápidamente y complicó el rescate

De acuerdo con autoridades locales, el siniestro fue reportado alrededor de las 14:50 horas, tiempo local, en un complejo ubicado en el distrito de Tai Po. Videos difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de humo saliendo de los edificios mientras los andamios de bambú (comúnmente utilizados en obras de remodelación) ardían con intensidad, lo que pudo contribuir a la rápida propagación del fuego. El incendio fue clasificado con nivel 5, la categoría de alerta más alta en Hong Kong.

Arden tres torres de 31 niveles en #HongKong



El fuego, que inició en andamios de bambú, se propagó a tres edificios de Wang Fuk Court, en Tai Po, hasta ahora reportan cuatro personas muertas y varios heridos.

Las víctimas no solo han sido residentes o civiles. Personal del Heroico Departamento de Bomberos confirmó que un bombero de 37 años murió después de ser encontrado inconsciente en el lugar y trasladado al Hospital Príncipe de Gales.

Habitantes siguen atrapados dentro de los edificios

El número de decesos, actualmente, se mantiene en 15, pero podría aumentar. Residentes de las torres Wang Cheong, Wang Tai y Wang Sun han solicitado ayuda tras quedar atrapados en sus departamentos, de acuerdo con información compartida la radiodifusora pública RTHK. La imposibilidad de acceder a varios pisos ha impedido confirmar cuántas personas continúan dentro de las viviendas sin evacuar.

Un mando policial de Tai Po señaló que, debido a que ninguno de los edificios está bajo control total, los equipos de rescate no han podido realizar recorridos completos piso por piso, por lo que el número de atrapados aún se desconoce, a la fecha de publicación de esta nota. Conforme avance la jornada, el Gobierno de China revelará nuevas cifras.

Críticas por la respuesta de emergencia

Habitantes del área externaron su molestia por lo que consideran una reacción tardía para contener el fuego. Una residente declaró a medios locales que los edificios se estaban incendiando uno tras otro y nadie los apagaba; asimismo, recordó que semanas antes ya se habían reportado trabajadores fumando en zonas de obra, lo que derivó en sanciones.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, informó que ordenó a todas las dependencias involucradas redoblar esfuerzos para controlar el incendio y apoyar a las familias afectadas. También expresó condolencias a los deudos de las víctimas.

