Mueren agentes de la Guardia Nacional de EU tras ataque cerca de la Casa Blanca; Trump se pronuncia tras hechos

Washington, Estados Unidos.- Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el fallecimiento de dos miembros de la Guardia Nacional tras un ataque armado que tuvo lugar en las inmediaciones de la Casa Blanca. Ante lo cual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por los hechos señalando que "pagará un precio muy alto". Cabe señalar que ambos perdieron la vida a causa de sus heridas.

El hecho ocurrió poco antes de las 15:00 horas y generó una rápida movilización de las fuerzas de seguridad en Washington, D.C. En su cuenta de Truth Social, Trump escribió: "El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos (esto antes de confirmarse su muerte) y ahora en dos hospitales diferentes, también está severamente herido, pero independientemente, pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros Militares y Fuerzas del Orden. Son personas verdaderamente grandes. Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".

Un soldado de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultó herido tras un disparo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, según los primeros reportes. Hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud ni se conocen las circunstancias exactas en las que ocurrió… pic.twitter.com/oXBR9nrL6d — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2025

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó los disparos y señaló que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos trabaja en coordinación con las fuerzas del orden locales para reunir información adicional sobre el ataque. La policía de D.C. informó que el sospechoso ya fue detenido. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, indicó que la administración está al tanto de la situación y que el presidente, quien se encuentra en Florida con motivo del Día de Acción de Gracias, ha sido informado y sigue de cerca los acontecimientos. "La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado".

Cabe señalar que los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la Casa Blanca. El incidente genera preocupación en la capital, donde la presencia de la Guardia Nacional se ha intensificado en los últimos meses. La agresión contra los uniformados refuerza el debate sobre la seguridad en torno a la Casa Blanca y la creciente violencia en la zona.

El mensaje de Trump sobre los hechos

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México