ONU alerta sobre retroceso de 22 años perdidos y reconstrucción millonaria en Gaza

Ginebra, Suiza.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que Gaza ha retrocedido 22 años en indicadores de desarrollo y que el costo estimado de reconstrucción de la franja supera los 70 mil millones de dólares. Según el organismo, toda la población del enclave se encuentra en pobreza multidimensional.

La Oficina de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) señaló que la economía palestina, que ya mostraba un prolongado declive antes de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, ha entrado en un estado de colapso cercano al total, con impactos sociales y ambientales. El PIB per cápita regresó a niveles de 2003, y los daños en infraestructura, activos productivos y servicios públicos se ubican entre las peores a escala global desde 1960.

Recuperación en Gaza

El informe advierte que la recuperación económica podría requerir décadas, incluso con apoyo internacional, y que las alteraciones en educación y servicios básicos tendrán efectos prolongados sobre los medios de vida y la resiliencia social. La ONU también alertó sobre riesgos sanitarios debido al posible desbordamiento de los estanques de aguas residuales de Sheikh Radwan en Gaza, que podrían derivar en soluciones temporales como el vertido al mar.

22 años de desarrollo perdidos y reconstrucción millonaria según la ONU

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) reportó que cerca de 50 niños han muerto en 2025 en Cisjordania reocupada, y que más de 12 mil continúan desplazados por la violencia. La agencia indicó que durante octubre los colonos israelíes destruyeron casi tres mil olivos, un recurso importante para la economía local, y que la violencia en la zona alcanzó niveles históricos.

En Líbano, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que más de 125 civiles han fallecido en ataques de Israel, pese al alto el fuego vigente desde hace casi un año. La oficina solicitó que se respete la tregua y que se realice una investigación sobre los incidentes, señalando la existencia de riesgos de una ofensiva más amplia.

Fuente: Tribuna del Yaqui