Donald Trump insiste en que "podría hablar" con Maduro para "salvar muchas vidas"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "podría hablar" con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para "salvar muchas vidas" y agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

Trump defendió su decisión de una "posible comunicación" con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: "Podría hablar con él, ya veremos", respondió el mandatario estadounidense.

"Es el líder" y "podemos salvar vidas", agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema. Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao. Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B-52, cazas F/A-18 y una aeronave de alerta temprana.

Trump abre la puerta a hablar con Maduro: "Si podemos salvar vidas y hacerlo por las buenas, bien". uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/8Z8kU7QpGN — El Economista (@eleconomista) November 26, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajó a Santo Domingo, República Dominicana, donde se encontrará hoy con los principales líderes del país, incluido el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y otros funcionarios, informó el Pentágono. El anuncio se produjo el mismo día en que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar de Trump, se entrevistó con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, para "intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que afectan a la región del Caribe".

Washington se prepara para mantener su presencia militar en el Caribe al menos por los siguientes tres años, reveló The Intercept tras revisar documentos de contratación del Departamento de Guerra. La Organización de Estados Americanos llamó a Washington y Caracas a actuar con moderación. "No queremos ninguna guerra en nuestro hemisferio. La paz es, en última instancia, lo que todos en la región deseamos", resaltó el secretario general del organismo, Albert Ramdin, en una conferencia de prensa virtual.

uD83DuDEA8 Secretario General de la OEA Albert Ramdin afirma en exclusiva para @NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder. pic.twitter.com/8DhWZW74bm — Carlos Salazar (@calestophoto) November 24, 2025

Asimismo, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, precisó durante una marcha en Caracas, en apoyo a Maduro frente a Estados Unidos, que "quien ose poner un pie sobre el país será aniquilado por nuestro pueblo, y aniquilado es el término que quiero usar porque el suelo venezolano se respeta".

En tanto, analistas citados por Reuters especularon que Maduro podría usar el petróleo, que actualmente se vende casi en su totalidad a China, como su principal moneda de negociación ante las presiones crecientes de Washington. Venezuela advirtió a las aerolíneas que cancelaron temporalmente sus vuelos que tienen un plazo de 48 horas para retomar sus conexiones o de lo contrario su permiso permanente será revocado.

Fuente: Tribuna del Yaqui