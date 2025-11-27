El Papa León XIV inicia su primer viaje internacional de su papado en Turquía

Ankara, Turquía.- El Papa León XIV arribó este jueves 27 de noviembre a Turquía para iniciar una visita de cuatro días de su primer viaje internacional desde el inicio de su pontificado. El recorrido incluye una segunda etapa en Líbano y contempla encuentros clave con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, líderes cristianos y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El avión papal aterrizó en Ankara al mediodía, donde el pontífice fue recibido por autoridades locales antes de dirigirse a su reunión oficial con Erdogan. Posteriormente, pronunciará un mensaje ante diplomáticos internacionales y se trasladará por la tarde a Estambul para continuar con su agenda.

A bordo del vuelo hacia la capital turca, León XIV expresó su entusiasmo por este primer viaje, que considera de gran relevancia para la comunidad cristiana y para el contexto global.

Esperaba este viaje con mucha ilusión por lo que significa para los cristianos, aunque también es un bonito mensaje para el mundo entero", declaró ante los 80 periodistas que lo acompañan.

El viaje del sucesor de Jorge Mario Bergoglio al frente de la Iglesia católica coincide con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

En su primera alocución, León XIV tiene previsto centrarse en el diálogo con el islam, en un país donde los cristianos representan apenas el 0.1 por ciento de los 86 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes suníes.

La gira continuará en los próximos días con encuentros ecuménicos y actividades pastorales antes de que el pontífice emprenda su viaje a Líbano, donde abordará nuevamente asuntos relacionados con la paz y la convivencia interreligiosa en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui.