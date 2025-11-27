FBI investiga el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.- Dos integrantes de la Guardia Nacional murieron ayer miércoles 26 de noviembre tras ser atacados a tiros a dos cuadras de la Casa Blanca, un hecho que el presidente Donald Trump denunció como un "acto de terror" en la capital estadounidense. Los jóvenes militares baleados permanecen en estado crítico, mientras Estados Unidos se encuentra conmocionado en lo que normalmente es un día tranquilo y familiar por el feriado de Acción de Gracias.

Los investigadores identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años del estado de Washington. Un funcionario del Departamento de Justicia que habló bajo condición de anonimato informó que el acto se investiga como un "acto de terrorismo".

El sospechoso fue detenido momentos después por otros guardias nacionales y agentes policiales. Se reportó que está gravemente herido y que actuó solo. Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa especial de visas para afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y que fueron vulnerables a represalias por parte de los talibanes tras la retirada estadounidense. Sin embargo, se quedó en el país ilegalmente después del vencimiento de su visa, según el funcionario.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que ambos militares permanecen en "estado crítico", desmintiendo versiones iniciales que los reportaban como fallecidos. "Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico", declaró a la prensa.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 14:15 horas cerca de la esquina de las calles 17 e I, en plena hora de afluencia peatonal. Según Jeffery Carroll, subjefe de la Policía Metropolitana, el atacante "emboscó" a los soldados: "Dobló la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó". "Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo", dijo Trump en comentarios pregrabados desde Florida, donde está pasando el feriado de Acción de Gracias.

Asimismo, ordenó a su gobierno que reexamine a los inmigrantes afganos que ingresaron a Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Más temprano, en una publicación en las redes sociales, Trump calificó al presunto tirador como un "animal" que "pagaría un precio muy alto" y elogió a la Guardia Nacional.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también tiene heridas graves, pero más allá de eso pagará un muy alto precio", escribió en Truth Social. La alcaldesa Muriel Bowser tachó el hecho como un "ataque dirigido". La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, lo describió como una "situación trágica".

Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que el presidente Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de iniciar su segundo mandato en enero. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington, que se unirán a los dos mil 200 que ya están en la ciudad. "Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", informó Hegseth a periodistas.

