Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a dueño de Miss Universo por "irregularidades"

Ciudad de México.- El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), informó que revocó el nombramiento de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario en Toluca de Lerdo, México, luego de detectar incumplimientos normativos, entre ellos un cambio de sede consular sin autorización, según informe emitido por la Embajada Guatemalteca en ese país.

Según la cancillería, desde octubre se analizaba derogar la designación de Rocha porque la dirección del consulado honorario se habría modificado "sin notificación ni autorización previa". Pero "esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes (la investigación judicial), por lo que se actuó de manera inmediata".

Raúl Rocha

La designación de Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca se produjo durante el mandato del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei en 2021. "Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural", explicó la cancillería. El cargo de Rocha era voluntario y sin pago.

La Fiscalía General de México informó la víspera que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo de delincuencia organizada por tráfico de armas y drogas y robo de combustible. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl 'R'. Un agente federal, que declaró en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente del caso, dijo a la AP que el investigado es Rocha.

La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo y la orden de arresto que emitió esta semana un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.

