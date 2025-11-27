Mundial 2026: Sheinbaum analiza tener su primer ENCUENTRO con Trump este día

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional. Este jueves 27 de noviembre, en el marco de los preparativos del Mundial 2026, la mandataria mexicana compartió que aún no define si viajará a Washington D.C. para asistir al sorteo de la Copa del Mundo.

Como se sabe, este evento está programado para el viernes 5 de diciembre, evento que marcará el arranque formal de la calendarización rumbo al 2026. Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que su decisión está sujeta a la confirmación de otros jefes de Estado que podrían estar presentes, por ejemplo, su homólogo estadounidense Donald Trump, a quien no ha viso.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre. Dependiendo de la asistencia del presidente de EU y el primer ministro de Canadá, se definirá la presencia de la mandataria pic.twitter.com/XTZcY2VsFn — El Universal (@El_Universal_Mx) November 27, 2025

Estamos en esa definición. Sería de mañana en ocho, el cinco es el sorteo, estamos viendo si vamos, estamos en esa definición", dijo la presidenta mexicana.

La presencia de Trump y del primer ministro de Canadá será determinante

La mandataria mexicana señaló que se encuentra a la espera de que se confirme la participación de su homómolo, el empresario Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Joseph Carney, elementos que influirán directamente en la agenda diplomática que México prepara para el evento deportivo.

No lo sé, sería el primer ministro de Canadá, estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá y dependiendo de ello pues ya asistiría al sorteo, ya les informaríamos la próxima semana", añadió que será la próxima semana cuando dé a conocer una decisión definitiva.

En esta misma intervención, cuestionada sobre si los gobernadores del país (de Jalisco, Nuevo León y de la Ciudad de México) también participarán en la ceremonia mundialista, la presidenta respondió que no cuenta con información confirmada por el momento, pero reiteró que el evento reunirá a representantes de alto nivel debido al alcance internacional de la Copa del Mundo.

Finalmente, ante la pregunta de qué selecciones le gustaría que jugaran en territorio mexicano durante la Copa del Mundo 2026, Sheinbaum rechazó escoger favoritas: "Todos, todos. No tenemos preferencia por ninguno. México es amigo de todas las naciones”, enfatizó, asegurando que el país mantiene una postura abierta y de cooperación internacional".

Fuente: Tribuna del Yaqui