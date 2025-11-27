Tragedia en Hong Kong: Suman 65 muertos tras voraz INCENDIO y tres detenidos por NEGLIGENCIA

Hong Kong, China.- La tragedia que sacude a Hong Kong sigue creciendo. El voraz incendio que se desató este jueves 27 de noviembre de 2025 y arrasó siete torres del complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, ha dejado 65 personas muertas, además de decenas de heridos y cientos de desaparecidos. A más de 24 horas del inicio del siniestro, los Servicios de Emergencia continúan trabajando sin descanso.

En tanto, la policía ya realizó las primeras detenciones vinculadas con la presunta responsabilidad en el incendio.

Las acciones de enfrentamiento continúan 24 horas después del incendio. Foto: Facebook

Más de 70 heridos tras fatal incendio en Hong Kong

Las autoridades confirmaron que 70 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas diez bomberos que resultaron lesionados durante las operaciones de control del fuego. Además, 279 residentes siguen sin ser localizados y otros 62 continúan atrapados en distintos puntos del complejo, según el balance emitido este jueves. Durante la madrugada, los equipos de rescate localizaron con vida a un hombre en la escalera del piso 16, uno de los pocos sobrevivientes hallados tras largas horas de búsqueda.

Esto se sabe del inicio del siniestro

El fuego inició la tarde del miércoles 26 de noviembre y se extendió rápidamente por siete de las ocho torres de 31 plantas que integran el conjunto habitacional. La velocidad de propagación sorprendió a las autoridades, que atribuyen el fenómeno al uso de andamios de bambú recubiertos con mallas, lonas impermeables y placas de poliestireno expansivo, materiales altamente inflamables utilizados en trabajos de remodelación iniciados en 2024.

La presencia de poliestireno dentro de los edificios ha sido catalogada como un factor crítico en la expansión del siniestro. Para combatir las llamas, el Departamento de Bomberos desplegó un operativo sin precedentes:

Mil 250 elementos

304 vehículos de emergencia

26 equipos especializados

Cuatro drones de vigilancia aérea

Pese a estas acciones, los rescatistas se enfrentan al riesgo constante de colapso parcial del andamiaje, del cual ya se han desprendido fragmentos durante las maniobras. Aunque esta mañana el fuego estaba bajo control en la mayoría de los edificios, las labores continúan planta por planta para enfriar las estructuras y localizar sobrevivientes.

Tres detenidos por posible negligencia

La Policía de Hong Kong informó la detención de dos directores y un consultor de ingeniería pertenecientes a la empresa contratista encargada de la rehabilitación del complejo. Los tres enfrentan cargos por homicidio imprudente, debido al presunto uso de materiales que aceleraron la propagación del fuego.

#Mundo | FUERTE VIDEO: Devastador INCENDIO en Hong Kong deja más de una decena de muertos uD83DuDD25uD83CuDDE8uD83CuDDF3https://t.co/9p2f3xc9Iv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Además, las autoridades realizaron cateos en las oficinas de la administradora del edificio y en la vivienda de uno de los sospechosos como parte de la investigación.

En paralelo, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) abrió una indagatoria relacionada con posibles prácticas corruptas en las obras de remodelación, valuadas en 330 millones de dólares hongkoneses.

Fuente: Tribuna del Yaqui