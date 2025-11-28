Donald Trump anuncia "pausa permanente" a migración desde "países del tercer mundo"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente tomará medidas drásticas en su intento de frenar la migración, y es que anunció que tras el tiroteo contra dos elementos de la Guardia Nacional, cerca de la Casa Blanca, pausará de manera permanente la migración de lo que él llamó "países del tercer mundo".

La noche de ayer jueves 27 de noviembre, mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, aseguró que su gobierno "pausará permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo". El presidente de Estados Unidos vinculó directamente el ataque con la política migratoria y afirmó que "la mayoría de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas", responsabilizándolos del incremento del crimen en el país.

uD83DuDEABuD83CuDF0D Trump anuncia suspensión de migración desde países del Tercer Mundo. Nueva política migratoria racista y excluyente que viola derechos humanos y principios de igualdad. #grandefratello #??????_???????? #sstvi #BBNaijaS10 #??????????????series pic.twitter.com/sFIS11jVLN — Julieta Ramirez (@DEMOCRACIA23) November 28, 2025

Para Trump, eliminar a cualquiera que "no sea un activo neto para los Estados Unidos" hará que el sistema estadounidense se recupere por completo. Escribió textualmente: "Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todas las admisiones ilegales de millones de Biden, incluyendo aquellas firmadas por el autopen de Sleepy Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

Además, el político dijo que terminará con los millones de admisiones ilegales de Biden y va a eliminar "todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos". Trump ya había advertido que la migración "ha erosionado los logros tecnológicos y las condiciones de vida de muchos estadounidenses", y ahora busca capitalizar el incidente para justificar la suspensión definitiva de beneficios y admisiones.

Esta "pausa permanente" anunciada por Trump marca un giro radical en la política migratoria estadounidense. Aunque no especificó qué países integran el "tercer mundo", el presidente los describió como "países fallidos, con pandillas y cárteles de la droga".

Donald Trump anuncia "pausa permanente" a migración desde "países del tercer mundo"

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México