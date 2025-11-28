"¿Eres estúpida?": Una vez más, Trump enfurece con los medios e INSULTA a periodista

Florida, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, protagonizó un nuevo momento de tensión con la prensa al descalificar a una periodista durante una conferencia realizada este jueves 27 de noviembre de 2025 en su residencia de Florida. El encuentro, centrado en los cuestionamientos sobre el proceso de verificación de antecedentes de ciudadanos afganos en su país, terminó derivando en un enfrentamiento verbal.

El episodio ocurre mientras la administración enfrenta presión tras un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, un hecho que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración.

REPORTER: Officials say the suspect in the DC shooting was vetted and it came up clean



TRUMP: He went cuckoo. He went nuts. There was no vetting



REPORTER: Actually, your DOJ IG just reported that there was thorough vetting of Afghans who were brought into the US. So why do you… pic.twitter.com/0SRbdZ6RjU — Aaron Rupar (@atrupar) November 28, 2025

Trump responde con insultos al ser cuestionado por políticas hacia afganos

Durante la conferencia, una reportera preguntó al mandatario republicano por qué responsabilizaba al expresidente Joe Biden del ingreso de ciudadanos afganos, cuando funcionarios de su propia administración han asegurado que las personas reasentadas fueron sometidas a revisiones rigurosas.

El mandatario, furioso, interrumpió la pregunta y reaccionó con descalificaciones directas, llamando a la comunicadora "estúpida" en repetidas ocasiones. Posteriormente, sostuvo una fotografía de un avión militar lleno de civiles evacuados en 2021, insistiendo en que en la administración del expresidente demócrata "los dejaron entrar" sin el control adecuado.

Trump afirmó que, junto con quienes calificó como refugiados legítimos, habían llegado al país "miles de personas que no deberían estar aquí", para después reiterar el insulto hacia la periodista, afirmando que cuestionaba el tema "porque eres una persona estúpida".

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el mandatario agrede a la prensa. Apenas hace unos días, Trump arremetió contra una periodista de The New York Times tras la publicación de un reportaje sobre su edad y señales de fatiga, llamándola "fea". Semanas antes, calificó como "cerdita" a otra comunicadora e incluso como "una persona terrible" a una más durante un intercambio tenso.

#Mundo | Donald Trump insiste en que "podría hablar" con Maduro para "salvar muchas vidas" uD83DuDDE3?uD83CuDF0Ehttps://t.co/FGYTd5nKUB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Contexto: ataque a personal de la Guardia Nacional

El intercambio se dio mientras EU continúa investigando el ataque contra dos soldados de la Guardia Nacional ocurrido el miércoles 26 de diciembre en las inmediaciones de la Casa Blanca. En este hecho violento, una mujer militar perdió la vida y otro elemento resultó herido tras ser agredidos a balazos. Las autoridades señalaron como presunto responsable a un ciudadano originario de Afganistán que llegó a EU luego del retiro militar de 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui