Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', se declarará culpable; audiencia será el próximo 1 diciembre

Chicago, Estados Unidos.- Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' y señalado como quien se llevó a Ismael Zambada García 'El Mayo', se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte Federal en Chicago. Con ello, seguirá la misma ruta judicial que su hermano Ovidio Guzmán, quien también aceptó cargos en Estados Unidos.

La comparecencia del hijo del capo del Cártel de Sinaloa se realizará a las 13:30 horas (tiempo local) en la Corte de Distrito para el Norte de Illinois. Guzmán López enfrenta un total de cinco cargos, que incluyen narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. La acusación contra Joaquín Guzmán López también incluye a sus hermanos Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por haber operado el tráfico de toneladas de droga.

También los señalamientos contra Guzmán López indican que supervisaba "superlaboratorios" en Sinaloa, así como la compra de precursores químicos, producción de drogas sintéticas y su envío a los Estados Unidos. La comparecencia, ante la jueza Sharon Johnson Coleman, de Guzmán López se había estado aplazando hace varios meses, ya que el abogado del hijo de 'El Chapo', Jeffrey Lichtman, estaba negociando el acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Estados Unidos.

uD83DuDD34 Hijo de El Chapo Guzmán se declarará culpable en Chicago



Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y señalado como quien se llevó a El Mayo, se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte federal en Chicago. Con ello, seguirá la misma ruta judicial que su hermano… pic.twitter.com/rIKvXqksSt — Azucena Uresti (@azucenau) November 28, 2025

Entrega a 'El Mayo'

Hay que recordar que Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 cuando en El Paso, Texas, llegó en un avión privado junto a Ismael 'El Mayo' Zambada. La defensa afirma que él se entregó de forma voluntaria después de negociaciones que habían hecho por años, y no por una operación militar en México, como se estuvo especulando. Después de ser detenido, fue llevado al centro carcelario en Chicago, donde compareció ante una corte federal; en su primera audiencia el 30 de julio de 2024 se declaró "no culpable". Ese mismo día fue el arresto y entrega a las autoridades de 'El Mayo' Zambada, lo que provocó una guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos.

Joaquín Guzmán López, mejor conocido como 'El Güero Moreno', fue el heredero del negocio de tráfico de cocaína y mariguana de su hermano Édgar, después de que este fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Este siempre se manejaba con el perfil más bajo dentro del mundo criminal.

ULTIMA HORA:



Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, el que se llevó a El Mayo, se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte federal en Chicago.



Como se preveía, seguirá la misma ruta que su hermano mayor, Ovidio Guzmán.



Aquí la notificación judicial: pic.twitter.com/liNC316ImG — Arturo Ángel (@arturoangel20) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui