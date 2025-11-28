Pánico durante el Black Friday: Se registra tiroteo en pleno centro de comercial de California

San José, Estados Unidos.- Durante la jornada comercial conocida como Black Friday, considerada el día de mayor actividad de compras en Estados Unidos, se registró un ataque con arma de fuego en el centro comercial Valley Fair Mall, ubicado en la ciudad de San José, California. El Departamento de Policía confirmó que el suceso dejó un saldo de al menos dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni su estado de salud.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos a través de las redes sociales de la Policía de San José, el suceso fue catalogado preliminarmente como un "incidente aislado". La dependencia enfatizó que no se trata de una situación de "tirador activo", una distinción que es crucial en los protocolos de seguridad estadounidenses que sugiere que el ataque no fue indiscriminado hacia la multitud, sino probablemente un altercado entre individuos específicos.

No obstante, como medida de precaución ante detonaciones en espacios públicos, los oficiales procedieron a la evacuación y el desalojo total del recinto para garantizar que no existiera ninguna amenaza para la seguridad pública. El caso generó una interrupción en las actividades del centro comercial. Diversos testimonios y materiales audiovisuales que circularon en redes sociales muestran cómo los protocolos de emergencia fueron adoptados tanto por los establecimientos como por los compradores.

#UltimaHora | uD83DuDEA8 TIROTEO EN CENTRO COMERCIAL DE CALIFORNIA uD83DuDEA8



uD83DuDEA8 Durante el Black Friday, se registró un tiroteo en el centro comercial Westfield Valley Fair Mall, ubicado entre San José y Santa Clara, California.



La policía confirmó que al menos dos personas resultaron… pic.twitter.com/0vNuzH5zzH — México Ahora (@AhoraMex) November 29, 2025

Las imágenes captan el momento en que los ciudadanos buscan refugio al interior de las tiendas o abandonan las instalaciones apresuradamente, siguiendo las indicaciones de seguridad. A pesar de la naturaleza del evento, las autoridades instan a la comunidad a mantener la calma. Actualmente, el motivo detrás de los disparos permanece bajo investigación. Los detectives acudieron al sitio para recabar declaraciones de testigos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial para identificar al responsable y esclarecer la dinámica de los hechos.

#AlMomento ¡En pleno Black Friday!



Ocurrió un tiroteo en el centroWestfield Valley Fair, centro comercial en San José, California. Aún no hay información sobre el responsable pic.twitter.com/aByLDCjP5P — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 29, 2025

Este no es un hecho aislado en Estados Unidos. Según datos proporcionados por la organización civil Gun Violence Archive, el país ha registrado al menos 379 tiroteos masivos en lo que va de 2025. Dicha organización clasifica como tiroteo masivo aquellos incidentes en los que cuatro o más personas resultan heridas o fallecidas, excluyendo al perpetrador. Aunque el incidente en Valley Fair no alcanza necesariamente esta clasificación por el número de heridos reportados hasta ahora.

#ÚLTIMAHORA uD83DuDD34 | Dos personas baleadas en un tiroteo en el Valley Fair Mall de San José en California en los Estados Unidos. uD83DuDEA8



uD83EuDD33 @bigsadec | #87Punto3 uD83DuDCFBuD83DuDEA9pic.twitter.com/2OV3Hr0M4B — @87PUNTO3 ?? uD83DuDCFBuD83DuDEA9 (@87punto3) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui