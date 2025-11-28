Rusia lanza advertencia: Podría bloquear WhatsApp por incumplir con leyes locales

Moscú, Rusia.- El regulador estatal de las comunicaciones de Rusia lanzó este viernes 28 de noviembre una nueva advertencia contra WhatsApp, al afirmar que la aplicación de mensajería podría ser bloqueada por completo si no cumple con la legislación nacional, informaron agencias de noticias rusas.

La presión sobre plataformas tecnológicas de propiedad extranjera ha ido en aumento desde agosto, cuando las autoridades comenzaron a restringir algunas llamadas realizadas a través de WhatsApp (propiedad de Meta Platforms) y Telegram. El gobierno acusó entonces a ambas aplicaciones de negarse a compartir información con las fuerzas de seguridad en casos relacionados con fraude y terrorismo.

Moscú advierte que podría cerrar WhatsApp en todo el país

Requisitos de Moscú

En su más reciente pronunciamiento, el regulador Roskomnadzor reiteró que WhatsApp sigue sin cumplir los requisitos establecidos por Rusia para prevenir y combatir delitos.

Si el servicio de mensajería continúa incumpliendo las exigencias de la legislación rusa, será bloqueado por completo", citó la agencia Interfax.

El organismo sostuvo que la normativa pretende garantizar la capacidad de las autoridades para actuar frente a delitos de alto impacto. Ante las acusaciones, WhatsApp afirmó que Rusia intenta restringir el acceso de millones de personas a un sistema de comunicación seguro. La empresa destacó que su servicio utiliza cifrado para proteger la privacidad de sus usuarios y aseguró que cualquier exigencia de acceso directo a las conversaciones pondría en riesgo esa protección. Hasta ahora, la compañía mantiene sin cambios su operación dentro del país.

Alternativa a WhatsApp

Mientras se intensifica el pulso entre Moscú y las plataformas extranjeras, las autoridades promueven una aplicación alternativa respaldada por el Estado, llamada MAX. Críticos de esta herramienta advierten que podría utilizarse para rastrear a los usuarios, algo que los medios estatales han negado categóricamente, calificando las acusaciones de infundadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui