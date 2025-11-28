Suman 128 muertos tras VORAZ incendio en Hong Kong; continúa búsqueda de SOBREVIVIENTES

Hong Kong, China.- El continente asiático sigue de luto tras el fatal incendio que arrasó con un complejo residencial en Hong Kong. En el reporte más reciente compartido por las autoridades de China se reveló que la cifra de víctimas mortales, por desgracia, subió a 128. Este número podría crecer, pues los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso para localizar a más residentes que podrían seguir atrapados entre los restos calcinados.

Explosión de fuego en conjunto habitacional de ocho torres

Como te informamos en TRIBUNA, siniestro ocurrió el pasado miércoles en uno de los edificios que conforman el complejo Wang Fuk Court, una zona densamente poblada con cerca de dos mil departamentos donde residen alrededor de cuatro mil 800 habitantes. Las llamas se expandieron de manera acelerada hacia las demás estructuras, impulsadas por el andamiaje de bambú cubierto con redes que se utilizaba para trabajos de renovación.

Este incendio ha sido considerado uno de los más devastadores de China. Foto: Facebook

A pesar de los esfuerzos iniciales, el fuego se propagó de torre en torre, dejando a cientos de personas atrapadas en sus hogares y dificultando por completo el acceso de los rescatistas.

Hallazgos devastadores durante el operativo de búsqueda

Durante la madrugada, los equipos de emergencia realizaron un barrido exhaustivo, revisando vivienda por vivienda en los ocho edificios. En esta operación se localizaron decenas de cuerpos, algunos en condiciones que dificultan su identificación debido al nivel de quemaduras. Las autoridades informaron que aún no se conoce cuántas personas continúan desaparecidas, por lo que las labores de búsqueda seguirán durante las próximas horas.

Las cuadrillas están priorizando aquellas viviendas desde las que recibieron llamadas de auxilio, pero a las que no pudieron acceder por la intensidad del fuego.

Autoridades investigan fallas en alarmas y origen del incendio

El secretario de Seguridad, Chris Tang, señaló que algunas de las alarmas contra incendios del complejo no funcionaron, situación que podría generar responsabilidades legales. Además, indicó que la investigación formal sobre el origen del fuego tardará entre tres y cuatro semanas. Mientras tanto, se mantienen abiertas varias líneas de análisis, incluyendo la posibilidad de que los materiales utilizados en la remodelación hayan agravado la propagación de las llamas.

La magnitud de esta tragedia la coloca como una de las más mortales registradas en Hong Kong en décadas, superando incluso el incendio en un edificio comercial de Kowloon ocurrido en 1996, que dejó 41 fallecidos. Para encontrar un desastre de mayor impacto, habría que remontarse a 1948, cuando un almacén incendiado dejó un saldo de 176 muertos.

Fuente: Tribuna del Yaqui