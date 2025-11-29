EU cierra en su totalidad el espacio aéreo de Venezuela; Trump envía FUERTE mensaje

Washington, Estados Unidos.- En medio de un escenario ya tenso entre Estados Unidos (EU) y Venezuela, el presidente republicano Donald Trump anunció este sábado 29 de noviembre de 2025 que el espacio aéreo sobre y alrededor del país sudamericano, gobernado por Nicolás Maduro, debe considerarse completamente cerrado, por lo que pilotos y aerolíneas deben considerarlo.

El mensaje, publicado en la red social del mandatario estadounidense Truth Social, se suma al incremento de operaciones militares que el Gobierno de EU mantiene en el Caribe. Esto ha provocado preocupación internacional por el rumbo del conflicto. Es importante señalar que esta advertencia se está dando después de semanas en las que Washington ha intensificado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de permitir el flujo de narcotráfico hacia territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump informó el cierre del espacio aéreo en Venezuela. Foto: X

El mensaje de Trump: Advertencia directa a aerolíneas y "narcolanchas"

Este sábado, el presidente Donald Trump señaló que la advertencia del cierre aéreo en Venezuela va dirigida a aerolíneas, pilotos y grupos que presuntamente se dedican al tráfico de narcóticos y de personas. Sin embargo, el también empresario no compartió detalles adicionales sobre la logística o alcance de la operación en curso.

A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", se lee en el mensaje del presidente.

Cabe destacar que este movimiento ocurre mientras EU mantiene desplegada en el Caribe una de sus presencias militares más grandes de los últimos años, que incluye portaaviones y aeronaves de vigilancia.

Operativos militares en el Caribe, una polémica de EU

Desde septiembre, el Gobierno de EU ha reforzado sus operaciones marítimas y aéreas con el argumento de frenar el tráfico de drogas procedente de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Maduro sostiene que el objetivo real es impulsar un cambio de régimen.

Los reportes oficiales señalan que, tras el despliegue, fuerzas estadounidenses han abatido a al menos 83 personas durante más de 20 ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental. Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas sobre la actividad criminal de las naves destruidas. Ante esta situación, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, llegó a un nuevo acuerdo con las autoridades de EU: Marina interceptará las presuntas narcolanchas para evitar más bombardeos. No obstante, con Venezuela aún no hay pactos.

Una llamada entre Trump y Maduro aviva especulaciones

Medios internacionales, incluido el New York Times, revelaron que Trump y Maduro habrían sostenido una llamada telefónica reciente, en la cual discutieron la posibilidad de reunirse en EU. La filtración se dio un día después de que Trump confirmara que ataques terrestres contra presuntos grupos vinculados al narcotráfico venezolano podrían iniciar "muy pronto", lo que incrementa todavía más la tensión entre ambas naciones.

