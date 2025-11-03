Donald Trump acusa a Rusia y China de realizar pruebas nucleares secretas

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el pasado domingo 2 de noviembre de 2025 que países como Rusia y China están llevando a cabo pruebas nucleares subterráneas que permanecen ocultas al conocimiento público. "Hay ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello", declaró el mandatario durante una entrevista con el programa '60 Minutes' de la cadena CBS, en la que defendió su reciente orden para que Estados Unidos reanude sus propios ensayos nucleares si otras potencias lo están haciendo.

Trump afirmó que estos supuestos experimentos extranjeros se realizan 'a gran profundidad bajo tierra', lo que impide conocer con certeza su alcance o ubicación. "No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo", dijo. El presidente insistió en que Washington debe probar sus armas 'para saber si funcionan'.

Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Rusia es el segundo. China es un tercero distante, pero estarán igualados en cinco años. Las fabrican rápido y creo que deberíamos hacer algo sobre desnuclearización", añadió.

Trump aseguró haber conversado sobre el tema con los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, destacando la necesidad de avanzar hacia una reducción global del arsenal nuclear.

La desnuclearización es una cosa muy grande. Tenemos suficientes armas nucleares para volar el mundo 150 veces", afirmó, sin ofrecer más detalles sobre esas conversaciones. No obstante, defendió su postura de reanudar pruebas reales: "Haces armas nucleares y no las pruebas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vamos a saber si funcionan? Tenemos que hacerlo".

El secretario de Energía, Chris Wright, matizó las declaraciones del presidente al asegurar en una entrevista con Fox News que los ensayos propuestos no implican explosiones nucleares completas, sino 'explosiones no críticas' destinadas a evaluar componentes no nucleares de las armas.

El pasado miércoles, Trump ya había adelantado en redes sociales su intención de ordenar al Departamento de Guerra iniciar 'pruebas nucleares estadounidenses en igualdad de condiciones', en respuesta a los supuestos programas de Rusia y China.

La última detonación nuclear subterránea realizada por Estados Unidos ocurrió en septiembre de 1992 en el estado de Nevada. Desde entonces, Washington ha limitado sus actividades a simulaciones computarizadas y pruebas que no alcanzan la masa crítica necesaria para provocar una reacción nuclear en cadena.

