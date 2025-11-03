Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a Betssy Chávez, acusada de Golpe de Estado

Lima, Perú.- El Gobierno de Perú informó este lunes 3 de noviembre de 2025 que ha roto relaciones con México, esto después de que el país gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo otorgara asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien está acusada de Golpe de Estado, el cual fue encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La noticia fue dada a conocer por el canciller peruano Hugo de Zela, que declaró que la decisión de la ruptura se tomó debido a que Betssy Chávez está refugiada en la embajada de México en Lima.

De acuerdo con lo dicho por Hugo de Zela, lo hecho por México representa una intromisión injustificada en los asuntos internos del Perú. Además, recordó que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sostenido de manera reiterada una "lectura distorsionada" de lo que sucedió en 2022. "México ha pretendido convertir a los responsables del intento de golpe de Estado en víctimas, lo cual resulta inaceptable", aseguró De Zela.

El canciller explicó que la decisión será para aplicable para el ámbito político, económico, comercial y turístico, pero se mantendrá el vínculo consular como vía de asistencia a los connacionales. Por otra parte, señaló que no han recibido la comunicación oficial del gobierno mexicano que confirme la aceptación del pedido de Betssy Chávez ni la emisión del salvoconducto que le permitiría salir del país. "El gobierno peruano aplicará las normas internacionales pertinentes en cuanto se reciba la notificación formal de México", señaló.

Teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (México) han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México".

Nota en desarrollo…

Fuente: Tribuna del Yaqui