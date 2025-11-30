Tragedia en California: TIROTEO en gran fiesta familiar deja cuatro muertos y varios heridos

California, Estados Unidos.- La noche de este sábado terminó en tragedia en inmediaciones del poblado de Stockton, en California, luego de que una reunión familiar fuera interrumpida por una balacera que dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida y diez más lesionadas. Este hecho violento ocurrió en un salón de banquetes ubicado sobre la avenida Lucile. Entre las víctimas se confirmó la presencia de adultos y menores de edad.

De acuerdo con información compartida por el Departamento del Sheriff del Condado de San Joaquín, las autoridades recibieron el reporte de disparos dentro del establecimiento alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, del sábado 29 de noviembre de 2025. Al llegar, oficiales de la Policía encontraron una escena crítica con múltiples heridos, por lo que pidieron apoyo a paramédicos y demás personal de emergencia.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA | La noche de este sábado se registró un tiroteo en una fiesta infantil en Stockton, California, que dejó varias víctimas mortales, según reportes preliminares. De manera extraoficial, se habla de numerosos heridos, incluidos dos de 9 y 12 años. El atacante sigue… pic.twitter.com/LTLqA4kjwU — Tabasco HOY (@TabascoHOY) November 30, 2025

La escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales, mientras que paramédicos trasladaron a las víctimas a diferentes nosocomios de la localidad. A la fecha de publicación de esta nota, se desconocen los nombres de las víctimas, así como su estado de salud.

La vocera del sheriff, Heather Brent, declaró que los primeros indicios apuntan a que el ataque podría haber sido directo y selectivo, aunque los detectives aún trabajan para determinar si hubo algún móvil concreto. Hasta la madrugada de este domingo 30 de noviembre, personal de investigación continuaba dentro y fuera del salón recopilando evidencias y entrevistando testigos para reconstruir lo ocurrido.

Los hechos se reportaron este sábado en California. Foto: Internet

Autoridades piden apoyo de la comunidad

A través de un mensaje difundido en X, la oficina del sheriff expresó sus condolencias a las familias afectadas y calificó el hecho como un acto de violencia sin sentido. En la publicación, insistieron en que cualquier persona con información, videos o que haya presenciado el incidente se comunique de inmediato con el departamento para contribuir con la investigación.

Poco después del ataque, usuarios de redes comenzaron a compartir videos y fotografías que mostraban el fuerte despliegue de patrullas y ambulancias en la zona. Hasta ahora, no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui