Trump confirma que sostuvo llamada con Maduro; insiste en que deje el Gobierno de Venezuela

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo 30 de noviembre haber sostenido una conversación telefónica con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. El intercambio se produce en un contexto geopolítico complejo, marcado por el incremento de la actividad militar estadounidense en la región del Caribe y las recientes acusaciones de Washington, que vinculan a la administración de Caracas con operaciones de narcotráfico a gran escala.

Aunque el contenido detallado de la charla no ha sido desclasificado, el presidente Trump ofreció un adelanto sobre el intercambio, cuya existencia fue reportada inicialmente por el diario The New York Times. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", declaró el mandatario, evitando calificar el tono diplomático del encuentro. Sin embargo, esta comunicación directa ocurre simultáneamente al desarrollo de maniobras navales por parte del Comando Sur. Como parte de la estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos puso en marcha la operación denominada "Lanza del Sur".

Este despliegue incluye una flotilla de destructores de la Marina y la presencia del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, en aguas caribeñas. El objetivo declarado por la Casa Blanca es la intercepción de rutas marítimas utilizadas para el trasiego de estupefacientes hacia territorio norteamericano. No obstante, Nicolás Maduro ha señalado públicamente que estas maniobras, bajo la justificación de la lucha antidrogas, constituyen una medida de presión política y militar sobre su gobierno.

En el ámbito legislativo, la postura estadounidense mantiene un enfoque de disuasión. El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, declaró este domingo a la cadena CNN que no existen planes de una intervención militar directa con tropas en suelo venezolano. "Ha dejado muy claro (Trump) que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas", afirmó Mullin. Asimismo, el senador reveló que se han ofrecido vías diplomáticas para una posible salida del mandatario venezolano, sugiriendo destinos como Rusia u otros países dispuestos a acogerlo.

La estrategia de interdicción parece estar entrando en una nueva fase. Durante una conferencia con mandos militares realizada el pasado Día de Acción de Gracias, Trump indicó que los esfuerzos marítimos han logrado disuadir el tráfico por agua, obligando a las redes criminales a modificar sus rutas. "Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer envíos por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto", explicó el presidente, anticipando un ajuste en la táctica operativa hacia las fronteras terrestres.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la creciente agresión estadounidense en el Caribe.#sstvi pic.twitter.com/hMOjTN2Grs — Mérida Noticias (@InfoMerida2000) December 1, 2025

El clima de seguridad ha tenido repercusiones inmediatas en la aviación civil. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió recientemente una alerta a las líneas comerciales, recomendando extremar la cautela en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano debido al aumento de la actividad militar y la volatilidad de la situación. En respuesta a este panorama, y sumado a declaraciones de Trump sobre considerar el espacio aéreo venezolano como "cerrado", diversas aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, Avianca y TAP, mantienen la suspensión de sus itinerarios hacia el país sudamericano hasta nuevo aviso.

Fuente: Tribuna del Yaqui