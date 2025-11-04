Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU e impulsor de la "guerra contra el terrorismo"

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos (EU) está de luto este martes 4 de noviembre, pues el día de ayer la familia del exvicepresidente Dick Cheney confirmó su fallecimiento a los 84 años de edad. El exfuncionario, clave en la historia estadounidense, ocupó la vicepresidencia de EU durante dos periodos, en la administración de George W. Bush, de 2001 a 2009. Esto es lo que se sabe de su deceso.

De acuerdo con los primeros reportes, el sensible deceso ocurrió ayer, lunes 3 de noviembre de 2025 por la noche. Respecto a las causas de muerte de Cheney, se sabe que habría sufrido de complicaciones derivadas de una neumonía y padecimientos cardiovasculares, aunque no se han compartido más especificaciones sobre este punto.

Dick Cheney murió este lunes, a los 84 años de edad. Foto: Facebook

Mediante un comunicado especial, la familia del exvicepresidente señaló que el político estuvo acompañado de su esposa y sus hijas en sus últimas horas. Asimismo, describieron al Dick como un hombre dedicado al servicio público durante varias décadas, además de resaltar su influencia en la política estadounidense.

Dick Cheney, su trayectoria política

Dick Cheney tuvo una trayectoria amplia en distintos niveles del gobierno. Fue congresista por Wyoming, jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario de Defensa durante la presidencia de George H. W. Bush. En ese cargo dirigió la operación militar en el Golfo Pérsico en 1991, que marcó uno de los episodios más relevantes de la política exterior de EU a finales del siglo XX. Posteriormente, antes de regresar al Gobierno, ocupó la presidencia de la empresa energética Halliburton.

Años más tarde, formó parte de la administración de George W. Bush como vicepresidente, convirtiéndose en una figura central en la estrategia estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su participación lo colocó como uno de los principales impulsores de la llamada "guerra contra el terrorismo" y de la invasión a Irak, posiciones que definieron el rumbo internacional del país en ese periodo.

Con el paso del tiempo, su postura conservadora lo mantuvo como un referente del ala más estricta del Partido Republicano. Sin embargo, en los últimos años se distanció de la dirección del partido, especialmente por sus críticas directas al presidente Donald Trump, a quien llegó a calificar como una amenaza para la nación.

En el comunicado, su familia destacó que Cheney dedicó su vida a la función pública y expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido a lo largo de su carrera. También señalaron que fue una figura que inculcó a sus descendientes valores como honor, amor y responsabilidad, además de asegurar que se sienten "bendecidos" por haber compartido su vida con él.

