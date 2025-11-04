Perú defiende ruptura de relaciones con México tras asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Lima, Perú.- El presidente interino de Perú, José Jerí, defendió la decisión de su gobierno de romper las relaciones diplomáticas con México, luego de que el Ejecutivo mexicano otorgara asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra del destituido presidente Pedro Castillo (2021-2022), procesada junto a él por el fallido intento de Golpe de Estado de diciembre de 2022. "Decisiones firmes", escribió Jerí en la red social X, al compartir el comunicado oficial en el que la Presidencia peruana confirmó la medida.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien calificó de 'acto inamistoso' la decisión del gobierno mexicano y acusó tanto a la actual presidenta Claudia Sheinbaum como al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de haber intervenido 'en los asuntos internos del Perú'.

Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno ha decidido romper las relaciones diplomáticas con México", señaló De Zela.

El canciller explicó que el gobierno peruano tuvo conocimiento 'con sorpresa y profundo pesar' de que Betssy Chávez se encontraba en la embajada de México en Lima, y la describió como 'presunta coautora del Golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo'.

Lima acusa 'intervención' de México

De Zela añadió que, pese a la ruptura diplomática, las relaciones consulares se mantendrán y que el siguiente paso será esperar una comunicación formal del Gobierno mexicano para iniciar el proceso de asilo político.

Por su parte, el Gobierno mexicano confirmó posteriormente su decisión de otorgar asilo a Chávez, quien fue puesta en libertad en septiembre tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró arbitraria su detención.

La exprimera ministra está acusada de rebelión y de participar activamente en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció en cadena nacional el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, medida que fue rechazada por las Fuerzas Armadas y el Parlamento, lo que llevó a su destitución y posterior encarcelamiento. Según las autoridades peruanas, Chávez se encontraba junto al entonces mandatario durante la transmisión del mensaje televisado en el que Castillo anunció la disolución del Congreso.

Fuente: Tribuna del Yaqui.