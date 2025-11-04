Sheinbaum se pronuncia sobre supuesta INTERVENCIÓN MILITAR de EU en México: "No va a ocurrir"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este martes 4 de noviembre de 2025, que no existe posibilidad de que tropas estadounidenses ingresen al país en el marco de las acciones contra el narcotráfico, rumor que se desató y tomo fuerza este fin de semana tras el violento homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta afirmó que esta opción está completamente descartada y señaló que el Gobierno federal mantiene con Estados Unidos (EU) un acuerdo bilateral en materia de seguridad basado en principios de colaboración y respeto a la soberanía.

No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado", dijo la presidenta de México.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein descartó que se pudiera dar una intervención de fuerzas armadas de #EU en territorio mexicano, para combatir a los cárteles del narcotráfico, tal como lo habría declarado el presidente Donald #Trumphttps://t.co/sYZwapL6gk pic.twitter.com/HgTXvXAYi4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

En la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre un reportaje difundido por la cadena NBC, en el cual se mencionaba que la administración del presidente Donald Trump supuestamente analizaba la posibilidad de realizar operaciones militares contra cárteles mexicanos, incluyendo ataques a instalaciones vinculadas al crimen organizado.

Ante ello, Sheinbaum aseguró que la relación con EU se mantiene dentro de canales diplomáticos y bajo un marco de cooperación establecido previamente entre ambos gobiernos.

De igual forma, la presidenta explicó que el entendimiento bilateral fue construido durante meses de trabajo conjunto y se formalizó cuando el secretario de Estado estadounidense estuvo en México. Precisó que dicho acuerdo establece reglas claras:

Respeto a la territorialidad nacional

Coordinación sin subordinación de ningún país

Acciones de seguridad basadas en la cooperación institucional

Destacó que el Gobierno mexicano seguirá operando bajo esos principios y que no contempla aceptar intervenciones militares extranjeras en el territorio.

Sheinbaum remarcó que la postura de su administración es firme y no cambiará ante declaraciones externas ni reportes mediáticos. Indicó que México continuará implementando su propia estrategia contra el crimen organizado y mantendrá la comunicación con EU únicamente en los términos previamente establecidos. Agregó que, aunque existe colaboración permanente, ésta no permite operaciones armadas unilaterales ni participación militar extranjera dentro del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui