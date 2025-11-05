Huracán 'Melisa' dejó más de 45 mil viviendas dañadas en Cuba: Estos son los DAÑOS

La Habana, Cuba.- La tragedia sigue en Cuba. De acuerdo con datos preliminares presentados por el Gobierno de la isla, un total de 45 mil 282 viviendas registran afectaciones tras el paso del huracán 'Melissa'. Las cifras se revelaron durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, órgano encargado de coordinar acciones en situaciones de crisis y desastres naturales.

Además, se informó que alrededor de 120 mil personas continúan alojadas en albergues o casas de familiares debido a los daños provocados por las lluvias e inundaciones. En la actualización ofrecida por autoridades provinciales, la zona con mayor impacto se localiza en el municipio Río Cauto, en la provincia de Granma. Según explicó la gobernadora Yanetsy Terry, las severas inundaciones que provocó la crecida del río más caudaloso de Cuba comenzaron a disminuir, aunque los estragos en viviendas e infraestructura continúan siendo significativos.

Por fortuna, no se reportaron muertos en Cuba tras el huracán 'Melissa'. Foto: Facebook

A pesar del nivel de afectaciones, el Gobierno cubano confirmó que no se han registrado fallecimientos, contrastando con los decesos reportados en Jamaica, Haití y Bahamas.

Cuba, en crisis: Daños en el sector educativo, de salud y más

Dentro de los daños contabilizados, también se reportaron afectaciones en el sector educativo. Un total de mil 552 planteles escolares presentan daños estructurales, aunque 200 de ellos ya fueron recuperados. La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo, señaló que el regreso a clases se realizará de forma gradual, ya que muchos centros permanecen habilitados como espacios de acogida para familias evacuadas.

En materia de salud, se informó que 461 instalaciones resultaron afectadas entre hospitales, farmacias, consultorios y unidades médicas de distintos niveles. La restauración de estos servicios avanza conforme las condiciones lo permiten, aunque continúan trabajos para restablecer la operación total.

El restablecimiento de la energía eléctrica avanza con diferentes velocidades según la zona. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, indicó que en la provincia de Las Tunas el servicio ha sido restablecido a un 94.5 por ciento de los usuarios, mientras que en Holguín avanza al 40.5 por ciento. En Granma la cifra asciende a 58.7 por ciento y en Guantánamo a 50.4 por ciento, con labores permanentes para reconectar las líneas dañadas por el fenómeno meteorológico.

En el sector agrícola también se registran pérdidas importantes. De manera preliminar, alrededor de 78 mil 700 hectáreas presentan afectaciones, con más de la mitad de los daños concentrados en cultivos de plátano. Las autoridades señalaron que se continuará con la evaluación del impacto productivo en los próximos días.

Las tareas de recuperación continúan mientras el Gobierno mantiene activos los operativos de emergencia.

