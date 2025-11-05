Trump admite que los republicanos "aprendieron mucho" tras la victoria de los demócratas

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 5 de noviembre que los republicanos sufrieron una derrota y han "aprendido mucho" en las elecciones estatales y locales celebradas el 4 de noviembre, y señaló que el cierre del gobierno federal fue uno de los factores que influyó en los resultados.

Durante una reunión con senadores de su partido en la Casa Blanca, Trump afirmó que las votaciones se desarrollaron en 'zonas muy demócratas' y que los resultados 'no fueron buenos para los republicanos'. El mandatario indicó que su administración analizará las causas de la derrota y la relación que pudo tener con la paralización del gobierno, que ya suma 36 días sin acuerdo en el Senado.

Trump señala al cierre del Gobierno como causa principal de la derrota electoral

Victorias demócratas

En los comicios, el Partido Demócrata obtuvo importantes victorias: Abigail Spanberger ganó la gubernatura de Virginia, Mikie Sherrill la de Nueva Jersey, y Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán y la persona más joven en ocupar ese cargo. Además, los votantes de California aprobaron una propuesta para rediseñar el mapa electoral del estado con el fin de aumentar la representación demócrata en el congreso estatal.

Creo que si leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante", reiteró Trump, quien volvió a culpar a los demócratas de la paralización federal.

El presidente reiteró que el cierre gubernamental (el más largo en la historia de Estados Unidos) tuvo un impacto negativo en su partido, pero responsabilizó a los demócratas de la falta de avances en las negociaciones para reabrir la administración federal. La oposición, por su parte, ha condicionado su apoyo a un nuevo financiamiento temporal del gobierno a la extensión de los subsidios del programa sanitario Obamacare.

Un día después de las elecciones, en una convención empresarial, Trump señaló que el país enfrenta una disyuntiva económica e ideológica. Durante su discurso, criticó las políticas del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se define como demócrata y socialista y ha propuesto medidas como el transporte público gratuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui.