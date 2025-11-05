Trump reacciona al triunfo del Partido Demócrata en elecciones locales 2025: "No fue bueno para nadie"

Washington, Estados Unidos.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, señaló que las derrotas del Partido Republicano en las elecciones estatales y locales del martes 4 de noviembre dejaron "varias lecciones", luego de que candidatos de la oposición, el Partido Demócrata, obtuvieran resultados favorables en distintos puntos del país.

El mandatario vinculó los comicios con el cierre del Gobierno Federal, que continúa sin acuerdos y ya se convirtió en el más largo en la historia estadounidense, hasta ahora. Durante una reunión con senadores republicanos en la Casa Blanca, el presidente señaló que los resultados no sorprendieron debido a que se trataba de zonas con fuerte presencia demócrata; sin embargo, admitió que el escenario no favoreció a su partido.

Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie", dijo el presidente estadounidense.

En los comicios, las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron con amplitud las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey. A ello se sumó la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán y el candidato más joven en asumir ese cargo en la ciudad.

Otro resultado destacado fue el respaldo mayoritario a la iniciativa demócrata para redistribuir el mapa electoral de California, proyecto que busca aumentar el número de escaños legislativos para su partido. La propuesta tiene como objetivo neutralizar estrategias similares impulsadas en estados de mayoría republicana, donde se han promovido rediseños para beneficiar a ese bloque político.

A pesar de los llamados del presidente a no ceder terreno tras su reelección en la contienda presidencial y legislativa de hace un año, la oposición obtuvo avances significativos. Trump ya había reconocido que su nombre no aparecía en la boleta, pero reiteró que revisará con su bancada los factores que influyeron en la jornada electoral, incluidos los efectos que ha tenido el cierre gubernamental.

Creo que si leen las encuestas, el cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante”, reiteró el mandatario, quien volvió a culpar a los demócratas de la paralización federal.

Tras las elecciones locales, Trump calificó a la oposición de "kamikazes" y apuntó que, aunque "es totalmente su culpa", no cree que se les "esté culpando como deberían".

