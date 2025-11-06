Nancy Pelosi anuncia su retiro de la política tras casi cuatro décadas en el Congreso de EU

Washington, Estados Unidos.- La congresista estadounidense Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, anunció este jueves que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones legislativas, con lo que pondrá fin a una trayectoria de casi cuatro décadas en el Congreso.

"No buscaré la reelección al Congreso", dijo Pelosi, de 85 años, en un video dirigido a sus electores de San Francisco, ciudad que ha representado desde 1987. La legisladora señaló que concluirá su último año de servicio 'con un corazón agradecido'.

Trayectoria política

Pelosi fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo que desempeñó en dos periodos: 2007-2011 y 2019-2023, sumando un total de ocho años al frente de la cámara baja.

Durante su carrera, fue una figura destacada en la política demócrata y participó en la aprobación de leyes clave, entre ellas la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama en 2010, conocida como Obamacare.

El anuncio se realiza dos días después de la aprobación en California de la 'Propuesta 50', una medida de redistribución de distritos electorales promovida por el gobernador Gavin Newsom. La iniciativa busca aumentar la representación demócrata en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Con su retiro, Pelosi cerrará 38 años de servicio legislativo por el distrito de San Francisco. En su mensaje, agradeció a sus colegas y votantes por el apoyo recibido durante su trayectoria y afirmó que no hubo 'mayor honor' que representar a su comunidad en el congreso.

For almost four decades, Nancy Pelosi has served the American people and worked to make our country better. No one was more skilled at bringing people together and getting legislation passed – and I will always be grateful for her support of the Affordable Care Act. She made us… pic.twitter.com/HZbWjm7GAt — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui.