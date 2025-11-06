Sheinbaum asegura que no habrá intervención de EU en México: "Un soldado en cada hijo te dio"

Ciudad de México.- Este jueves 6 de noviembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existe posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos (EU) en territorio mexicano, pese a que en redes sociales y medios esa "tendencia" ha ido en aumento.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, la mandataria mexicana insistió en que hay un acuerdo bilateral con el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y que este está basado en cooperación, no en imposiciones ni acciones unilaterales. Sheinbaum reiteró que el pueblo mexicano rechaza cualquier intento de injerencismo y que, por ello, no hay condiciones ni políticas ni sociales para que una intervención suceda.

#Nacional | “No va a haber intervención de los EU”, Sheinbaum durante la mañanera de hoy uD83DuDDE3?uD83DuDEABuD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/E7LNgD0HTw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

La presidenta de México destacó que el país mantiene una relación de diálogo con Washington D.C. bajo un marco de entendimiento que "no contempla intervención bajo ninguna circunstancia". Según su postura, la relación con EU se ha construido con principios claros: soberanía, territorialidad, respeto mutuo y coordinación sin subordinaciones.

La mandataria afirmó que representa a una nación independiente y libre y que cualquier negociación con gobiernos extranjeros parte del mismo principio: México toma decisiones internas sin imposiciones externas.

Ante señalamientos mediáticos: "No va a pasar"

La declaración surgió después de que medios internacionales, como NBC, difundieran reportes en los que se sugería que el Gobierno de Donald Trump evaluaba acciones militares contra cárteles mexicanos. Frente a esto, Sheinbaum sostuvo que ese escenario no tiene sustento y recordó que ya existe un acuerdo binacional en materia de seguridad, trabajado desde meses atrás.

Sheinbaum también recordó que, cuando existen rumores o campañas de desinformación sobre la soberanía, la postura institucional es clara: "La fuerza de México está en su pueblo". Incluso, señaló que si en algún momento surgiera una amenaza real, el país cuenta con una nación dispuesta a defenderse.

Tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio", dijo la mandataria Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'