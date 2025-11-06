Última Hora: Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como persona non grata

Lima, Perú.- El Congreso de Perú declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata, ya que la acusa de intervenir en los asuntos internos de su país. Mediante un video en X, antes Twitter, el Congreso de Perú compartió: "El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú".

El hecho se da después de que el país andino decidiera romper relaciones con México después de que el Gobierno Federal decidiera dar asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien está acusada por intento de Golpe de Estado y presunta rebelión. El pasado lunes 3 de noviembre, el canciller peruano Hugo de Zela dio a conocer que Perú rompió relaciones con México. "Teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (México) han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México".

También el actual presidente interino, José Jerí, respaldó la resolución del Congreso de Perú y el pronunciamento del canciller Hugo de Zela. Cabe señalar que se le pidió a la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Ornela, sobre un plazo límite para abandonar el país. "Decisiones firmes", escribió Jerí en su red social X. También afirmó que la medida responde al "acto inamistoso" del Gobierno de México de interferir en los asuntos internos peruanos, tanto de parte de Sheinbaum como de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum señaló que no hay ruptura

Por su parte, Claudia Sheinbaum habló la mañana del martes 4 de noviembre de 2025 en su conferencia matutina sobre la relación diplomática con Perú, desmintiendo que exista una ruptura como tal, por albergar a la exprimera ministra de aquel país, Betssy Chávez. Así mismo, la presidenta dijo que la relación comercial sigue con el país peruano, y con quien se rompió relación de todo tipo fue con Ecuador.

"En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también a una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la parte política de Perú".

Fuente: Tribuna del Yaqui