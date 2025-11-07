Israel agradece a México por frustrar presunto atentado contra su embajadora; Gobierno mexicano niega

Ciudad de México.- La Embajada de Israel en México y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí expresaron este viernes su agradecimiento a las autoridades mexicanas de seguridad e inteligencia por haber frustrado un presunto intento de atentado dirigido por Irán contra la embajadora israelí en el país, Einat Kranz Neiger.

El Ministerio de Exteriores de Israel aseguró en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos desarticularon una red criminal dirigida por Irán que pretendía atacar a la diplomática, en una operación en la que también habrían colaborado agencias internacionales.

Los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel seguirán trabajando incansablemente y en plena cooperación con sus contrapartes en todo el mundo, con el fin de frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios contra objetivos israelíes y judíos a nivel global", indicó.

Gobierno mexicano niega registros

Tras la difusión internacional del caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que, tras realizar verificaciones internas, no existe registro alguno que sustente la información sobre un presunto ataque dirigido contra la embajadora israelí.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron lo siguiente:

La cancillería reitera su disposición para mantener una comunicación constante y dinámica con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el territorio nacional", afirmó la SRE.

Esta secretaría reafirma su compromiso de proporcionar una cooperación armónica y respetuosa a todas las agencias de seguridad que lo requieran, siempre en el marco de la soberanía nacional", mencionó la SSPC.

Amenazas anteriores

Israel recordó además que Irán ha mantenido una retórica hostil hacia el Estado israelí y que existen antecedentes de ataques terroristas en América Latina, como los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994, que dejaron más de un centenar de muertos.

Según información revelada por funcionarios estadounidenses citados por Reuters, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría conspirado para asesinar a la embajadora israelí durante la primera mitad de 2025.

Medios como Axios reportaron que el plan habría sido ideado desde la embajada de Irán en Venezuela y estaría vinculado a la unidad 11000, un grupo dedicado a reclutar agentes y planificar operaciones clandestinas en América Latina.

Fuentes estadounidenses añadieron que el complot 'fue contenido' antes de concretarse y que 'actualmente no existe ninguna amenaza activa' contra la diplomática o el personal de la misión israelí en México.

