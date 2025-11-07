James Watson, Nobel de Medicina y codescubridor del ADN, muere en Nueva York a los 97 años

Nueva York, Estados Unidos.- Este viernes 7 de noviembre de 2025, el hijo del científico estadounidense y premio Nobel James D. Watson confirmó el fallecimiento de su padre, quien habría partido de este mundo el jueves, a los 97 años, en Nueva York. Uno de los trabajos más destacados de Watson fue su participación en el descubrimiento de la estructura del ADN, además de ser considerado el primer director del Proyecto Genoma Humano (PGH) entre 1988 y 1992.

De acuerdo con información de The New York Times, Duncan Watson comentó que su padre tuvo que ser trasladado esta semana a un centro de cuidados paliativos en Long Island, donde fue atendido por una infección. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre su fallecimiento. En cuanto haya más información, será dada a conocer a través de TRIBUNA.

Cabe destacar que James D. Watson realizó numerosas contribuciones, especialmente al Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), institución que le dedicó un artículo en el que se lee: "Las extraordinarias contribuciones de Watson al Laboratorio Cold Spring Harbor durante su larga trayectoria transformaron un pequeño pero importante laboratorio en la costa norte de Long Island en uno de los institutos de investigación líderes del mundo".

James D. Watson

Aunque renunció en 1993 al cargo de director del recinto antes mencionado, continuó un tiempo más como rector. No obstante, su brillante carrera se vio afectada en 2007, cuando realizó polémicas declaraciones en una entrevista con The Sunday Times de Londres, en las que dio a entender que las personas negras no eran tan inteligentes como las blancas. Estas afirmaciones volvieron a salir a la luz en un documental de PBS sobre su vida, y en 2018 la institución decidió revocarle los títulos honoríficos que había recibido.

Un poco más sobre sus logros

En 1968, Watson publicó sus memorias bajo el título La doble hélice, libro en el que relató la historia de cómo él y el físico británico Francis Crick lograron ser los primeros en determinar la forma tridimensional del ADN. Este descubrimiento les valió a ambos, junto con Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina de 1962. Dicho avance resultó fundamental, pues permitió identificar mutaciones genéticas causantes de diversas enfermedades y en general sentó las bases para el desarrollo de la biología molecular moderna.

