Dinamarca pone el ejemplo: Prohibirán el acceso a redes sociales para menores de 15 años

Copenhague, Dinamarca.- El Gobierno de Dinamarca anunció un acuerdo para establecer una prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 15 años, con el objetivo de regular el uso de las plataformas digitales entre los niños y adolescentes.

La propuesta, presentada por la ministra de Asuntos Digitales, Caroline Stage, permitirá que los padres soliciten una excepción para que adolescentes de 13 y 14 años puedan acceder a redes sociales, siempre que se realice una evaluación previa.

El anuncio se realiza debido a la preocupación por el uso de las plataformas en línea entre menores. Según cifras oficiales, el 94 por ciento de los daneses menores de 13 años y más de la mitad de los menores de 10 tienen perfiles en redes sociales.

La ministra indicó que la medida aún debe pasar por un proceso legislativo y que no entrará en vigor de inmediato. El Parlamento danés, donde la iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos, debatirá la propuesta en los próximos meses.

El plan del gobierno incluye el uso del sistema nacional de identificación electrónica, que poseen la mayoría de los ciudadanos mayores de 13 años, para implementar una aplicación de verificación de edad. Las autoridades señalaron que no pueden obligar a las plataformas a usar esa aplicación, pero sí exigirles mecanismos efectivos de control.

Stage informó que, en caso de incumplimiento, las empresas tecnológicas podrían enfrentar sanciones a través de la Comisión Europea, de hasta el 6 por ciento de sus ingresos globales.

La iniciativa sigue medidas similares adoptadas en otros países. En Australia, el Parlamento aprobó en diciembre una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con multas de hasta 50 millones de dólares australianos para las empresas que no cumplan las restricciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui.